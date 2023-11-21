Deutsche Welle: Διπλό μήνυμα των γερμανικών αρχών μετά τις συλλήψεις για αντισημιτικό μίσος

Αστυνομικές εφόδους και ανακρίσεις 17 υπόπτων διενήργησαν το πρωί της Τρίτης οι αρχές της Βαυαρίας, με τις κατηγορίες της υποκίνησης αντισημιτικού μίσους και άλλων αξιόποινων πράξεων με χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Στο στόχαστρο των βαυαρικών αρχών βρίσκονται ειδικότερα 15 άνδρες και 2 γυναίκες ηλικίας από 18 έως 62 ετών από διάφορες πόλεις της Βαυαρίας, οι οποίοι σύμφωνα με το υπ. Εσωτερικών της Βαυαρίας φέρονται να είναι ύποπτοι για υποδαύλιση «μίσους κατά των Εβραίων με εγκληματικό τρόπο».

Σύμφωνα με γερμανικά ΜΜΕ, βαυαροί αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση πολλών αντικειμένων, κυρίως κινητών τηλεφώνων και φορητών υπολογιστών, ενώ από τις έρευνες προέκυψε ότι τα συγκεκριμένα άτομα χρησιμοποιούσαν σύμβολα που απαγορεύονται από το Γερμανικό Σύνταγμα. Στους υπόπτους συγκαταλέγονται Γερμανοί υπήκοοι και τρία πρόσωπα με καταγωγή από Τουρκία, Ιράκ και Γκάνα.

Σοκ προκαλεί μεταξύ άλλων ότι ένας εκ των συλληφθέντων είναι μάλιστα μαθητής, ο οποίος έστελνε μέσω WhatsApp σε συμμαθητές του αντισημιτικά μηνύματα όπως «Κάψτε τους Εβραίους». Άλλος συλληφθείς, Γερμανός πολίτης με τουρκικό διαβατήριο, φέρεται να έκανε διαρκώς αντισημιτικές αναρτήσεις, πχ. ότι οι Εβραίοι «έπρεπε να σφαγιαστούν και να εξοντωθούν», τις οποίες μάλιστα διέδιδε μαζί με το σύνθημα «Free Palestine» μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Μεταξύ των συλληφθέντων ξεχωρίζει και η περίπτωση 56χρονου αρνητή του Ολοκαυτώματος, ο οποίος μέσω πολυάριθμων αναρτήσεων φέρεται να υποκινούσε το μίσος.

Για την εισαγγελία του Μονάχου με τις συγκεκριμένες συλλήψεις στέλνεται ένα διπλό μήνυμα: ότι οι γερμανικές αρχές το εννοούν σοβαρά, όταν λένε ότι τα αντισημιτικά εγκλήματα διώκονται με συνέπεια και δεύτερον ότι θα κάνουν τα πάντα για να προστατεύσουν τη ζωή των Εβραίων. Από την πλευρά του, σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων, ο Χριστιανοκοινωνιστής υπ. Εσωτερικών της Βαυαρίας Γιόαχιμ Χέρμαν δήλωσε ότι «η υποκίνηση αντισημιτικού μίσους δεν είναι ασήμαντο ποινικό αδίκημα αλλά μπορεί να αποτελέσει πρόδρομο σοβαρότερων εγκληματικών πράξεων».

Πηγή: DW - Δήμητρα Κυρανούδη, Βερολίνο

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.