Ενόψει των προσεχών εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο ΣΕΒ καταθέτει στο δημόσιο διάλογο τους προβληματισμούς, τις προτάσεις και τις προτεραιότητες της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας για την επόμενη περίοδο 2024-2029, με την ειδική έκδοση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα. Όπως τονίζεται στην έκδοση, είναι επιτακτική η ανάγκη να απαντήσουμε στο πώς η Ευρώπη μπορεί να αλλάξει πορεία, ώστε να αντιμετωπιστεί το αυξανόμενο έλλειμα ανταγωνιστικότητας και να ενισχυθεί η αναπτυξιακή της δυναμική με ορίζοντα το 2030. Είναι ενδεικτικό ότι ενώ σε όρους αγοραστικής δύναμης, η οικονομία της ΕΕ το 2008 ήταν 5,8% ισχυρότερη των ΗΠΑ, το 2022 η αμερικάνικη οικονομία είναι ισχυρότερη της ΕΕ κατά 4,7%.

Στις Ευρωεκλογές αναδεικνύεται η ανάγκη για ένα σαφές μήνυμα αλλαγής πλεύσης για:

• Μια ΕΕ που εξελίσσεται, αναπτύσσεται και ευημερεί με σύγχρονους και ανοικτούς ορίζοντες, σε ένα κόσμο που αλλάζει διαρκώς

• Μια ΕΕ της συνοχής και της συνεκτικότητας, που οικοδομεί μια οικονομία ανθεκτική, ανταγωνιστική και βιώσιμη ως προϋπόθεση ασφάλειας και προοπτικής

• Μια ΕΕ με τις επιχειρήσεις να πρωταγωνιστούν στο διεθνές εμπόριο, στην ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, στην καινοτομία, δημιουργώντας διαρκώς αξία σήμερα αλλά και για τις επόμενες γενιές.

• Μια ΕΕ που αποτελεί σημείο αναφοράς σε όρους ποιότητας ζωής και προσέλκυσης ταλέντου.

Η κατεύθυνση προς το 2030

Όπως επισημαίνεται στην έκδοση σε μια περίοδο, με έντονες γεωπολιτικές προκλήσεις, η επιτυχία της κοινής ευρωπαϊκής προσπάθειας εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το πώς θα ενισχύσουμε πέντε κύριους πυλώνες του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, και ειδικότερα:

• Μια καλύτερη και αποτελεσματικότερη Ενιαία Αγορά, χωρίς υπερ-ρυθμίσεις, με υποδομές που μας διασυνδέουν και με περιφέρειες που αναπτύσσονται ισόρροπα.

• Ένα σοκ ρυθμιστικής απλοποίησης και δομικά λιγότερης γραφειοκρατίας, ώστε οι επιχειρήσεις (ειδικά οι ΜμΕ) να μπορούν να λειτουργούν και να επενδύουν σε ένα φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον

• Ενίσχυση της επανα-βιομηχάνισης, για περισσότερη ανθεκτικότητα, θέσεις εργασίας σε κέντρα και περιφέρειες, παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και διεθνές εμπόριο.

• Ενδυνάμωση της αγοράς εργασίας με σύγχρονες γνώσεις και ευελιξία στο εργασιακό περιβάλλον, ώστε άνθρωποι και επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στις αλλαγές στην εργασία και τα επαγγέλματα.

• Επιταχυνόμενη και επιτυχημένη μετάβαση στη βιώσιμη επιχειρηματικότητα, ως αναπόσπαστο στοιχείο της παρακαταθήκης για τις επόμενες γενιές.

Ο ΓΔ του ΣΕΒ Δρ. Γιώργος Ξηρογιάννης επισήμανε σχετικά: «Η ανθεκτικότητα της εγχώριας βιομηχανίας στις κρίσεις, οι μεταρρυθμίσεις της Πολιτείας και η εμπιστοσύνη των επενδυτών αποτελούν πηγές αισιοδοξίας για την Ελλάδα. Όμως, σε ένα κόσμο που αλλάζει ταχύτατα, καμία χώρα της ΕΕ δεν έχει το μέγεθος να προχωρήσει μόνη, πόσο μάλλον μία μικρότερη. Στην ευρωεκλογές αποφασίζουμε αν και πως θα συμμετέχουμε στη συζήτηση για την ευρωπαϊκή επανεκκίνηση μιας και η πρόοδος της Ελλάδας βασίζεται σε επιλογές μας που διαμορφώνουν μια ΕΕ της εξέλιξης, της συνοχής και του ταλέντου».

Εξάλλου, την Πέμπτη 23 Μαΐου 2024, στις 17:30, ο ΣΕΒ διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: «Ευρωεκλογές 2024: Ο κόσμος αλλάζει. Η Ευρώπη μπορεί;».

Στην εκδήλωση, που θα συντονίσει ο κ. Αλέξης Παπαχελάς, Διευθυντής της εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, οι κκ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ ΣΕΒ, Αντιπρόεδρος ERT και Ευάγγελος Μυτιληναίος, Αντιπρόεδρος ΔΣ ΣΕΒ, Πρόεδρος Eurometaux, θα συζητήσουν για την κατεύθυνση και τις προτεραιότητες που θέτουν οι επιχειρήσεις και το πως μπορεί η ΕΕ να ανταποκριθεί με πειστικές απαντήσεις.

Διαβάστε ΕΔΩ την ειδική έκδοση του ΣΕΒ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.