Τις πρώτες αποκλειστικές εικόνες από τα γυρίσματα της τέταρτης ταινίας της Μπρίτζετ Τζόουνς με τίτλο "Bridget Jones: Mad About the Boy" δημοσιεύει η Daily Mail.

Δείτε εδώ τις φωτογραφίες.

Η Ρενέ Ζελβέγκερ (Renee Zellweger) εμφανίζεται για πρώτη φορά να γυρίζει σκηνές σε πάρκο του Λονδίνου με μικρούς ηθοποιούς που θα υποδυθούν τα παιδιά της από τον «Μαρκ Ντάρσι» που υποδύθηκε ο Κόλιν Φερθ (Colin Firth) - και ο οποίος πεθαίνει στην αρχή της ταινίας.

Bridget Jones star Renee Zellweger films with young actors who will play the children for the first time in much-anticipated fourth film https://t.co/zUXHbJWHBe pic.twitter.com/JUgnRIguCx — Daily Mail Online (@MailOnline) May 15, 2024

