Οι πρώτες εικόνες από την Bridget Jones… μαμά – Η Ρενέ Ζελβέγερ σε γυρίσματα στο Λονδίνο 

Η Ζελβέγκερ εμφανίζεται για πρώτη φορά να γυρίζει σκηνές με μικρούς ηθοποιούς που θα υποδυθούν τα παιδιά της από τον «Μαρκ Ντάρσι»

Bridget Jones

Τις πρώτες αποκλειστικές εικόνες από τα γυρίσματα της τέταρτης ταινίας της Μπρίτζετ Τζόουνς με τίτλο "Bridget Jones: Mad About the Boy" δημοσιεύει η Daily Mail. 

Δείτε εδώ τις φωτογραφίες.

Η Ρενέ Ζελβέγκερ (Renee Zellweger) εμφανίζεται για πρώτη φορά να γυρίζει σκηνές σε πάρκο του Λονδίνου με μικρούς ηθοποιούς που θα υποδυθούν τα παιδιά της από τον «Μαρκ Ντάρσι» που υποδύθηκε ο Κόλιν Φερθ (Colin Firth) - και ο οποίος πεθαίνει στην αρχή της ταινίας. 

