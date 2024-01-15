Ο ισραηλινός στρατός και η αστυνομία προχώρησαν τη νύχτα της Κυριακής προς τη Δευτέρα σε μια «επιχείρηση ασφαλείας» στο πανεπιστήμιο Αλ Νατζάχ, στη Ναμπλούς της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, συλλαμβάνοντας πολλούς φοιτητές, όπως ανέφεραν παλαιστινιακές και ισραηλινές πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

«Εννέα καταζητούμενοι κρύβονταν στον χώρο του πανεπιστημίου, διαβεβαίωσε ο ισραηλινός στρατός, σύμφωνα με τον οποίο επρόκειτο για μέλη των πυρήνων φοιτητών της Χαμάς».

Ο στρατός πρόσθεσε ότι έχει θέσει υπό κράτηση «πολλούς άλλους υπόπτους προκειμένου να τους ανακρίνει» στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης που στρέφεται εναντίον «τρομοκρατικών ομάδων αποτελούμενων από φοιτητές των πυρήνων της Χαμάς (…) που δρουν στα πανεπιστήμια» της Δυτικής Όχθης, εδάφους κατεχόμενου από το Ισραήλ από το 1967.

Ωστόσο, μέσα ενημέρωσης όπως το Αλ Τζαζίρα και ακτιβιστές αναφέρουν ότι ο ισραηλινός στρατός επιτέθηκε σε φοιτητές που έκαναν καθιστική διαμαρτυρία, διαδηλώνοντας ειρηνικά κατά των υψηλών διδάκτρων.

Last night, Israeli forces broke into Al Najah University campus in Nablus in the West Bank and detained students, who were carrying out a sit-in.



25 students had been carrying out a sit-in for 26 days calling for demands related to their university fees. pic.twitter.com/BKM51Jz5Yt — Quds News Network (@QudsNen) January 15, 2024

Students at a university in Nablus in the occupied West Bank were staging a sit in to protest against high tuition fees so Israeli forces arrested them. The university itself has condemned their actions and says Israel had no right to raid the campus.



Mohammed Jamjoom reporting pic.twitter.com/sVPQPFRrqe — Saul Staniforth (@SaulStaniforth) January 15, 2024

Στέλεχος του πανεπιστημίου έκανε λόγο για 25 προσαγωγές και ζήτησε την άμεση απελευθέρωση των φοιτητών.

Σύμφωνα με μια παλαιστινιακή πηγή που ζήτησε να μην κατονομαστεί, οι συλλήψεις έγιναν αφού αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης μηνύματα που καλούσαν τους φοιτητές σε μια «συλλογική προσευχή, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την αντίσταση στη Γάζα».

Η προσευχή οργανώθηκε μετά τις δηλώσεις, που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση, ενός εκπροσώπου της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 ημερών από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, την Κυριακή. Μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος είπε ότι πολλοί από τους ομήρους που κρατούνταν από τη Χαμάς και τους συμμάχους της είναι «πιθανότατα» νεκροί.

Σύμφωνα με τη Λέσχη Παλαιστίνιων κρατουμένων, μια ένωση που στηρίζει τους φυλακισμένους σε ισραηλινές φυλακές, ο ισραηλινός στρατός έχει συλλάβει σχεδόν 6.000 ανθρώπους στη Δυτική Όχθη μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου. Περισσότεροι από 340 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στο ίδιο διάστημα στην περιοχή αυτή.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι στη Λωρίδα της Γάζας έχουν σκοτωθεί 24.100 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους γυναίκες, έφηβοι και μικρά παιδιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

