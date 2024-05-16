Δεν υπάρχει μεταφορά οπλισμού στην Ουκρανία είπε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, στη βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Σία Αναγνωστοπούλου, η οποία του έθεσε το πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας των Συντακτών με τίτλο «Στα κρυφά 250 κοντέινερ με οπλισμό στην Ουκρανία».

Δεν υπάρχει καμία μεταφορά, υπάρχει πώληση πεπαλαιωμένου πολεμικού υλικού σε άλλες χώρες βάσει σχετικών συμφωνιών είπε ο κ. Δένδιας στο πλαίσιο της επεξεργασίας του νομοσχεδίου με τίτλο «Ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής στις Ένοπλες Δυνάμεις και λοιπές διατάξεις» στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Όπως τόνισε ο κ. Δένδιας, δεν έχουμε αποκρύψει σε ποιόν και τί πουλάμε στο πλαίσιο των διεθνών συμφωνιών της χώρας.

Πουλάμε πεπαλαιωμένο υλικό σε Τσεχία και ΗΠΑ ενώ εξοικονομούμε πόρους, με δεδομένο ότι η καταστροφή, και μόνο, του υλικού αυτού, θα υπερέβαινε τα 100 εκ ευρώ, σημείωσε καλώντας τη βουλευτή " να μη γινόμαστε ακόλουθοι πρωτοσέλιδων".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.