Λίγες μόνο ημέρες έχουν απομείνει από την Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της ΕΕ που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Πέμπτη και δεν είναι ακόμη σαφές εάν οι 26 αρχηγοί των κρατών και κυβερνήσεων μπορούν να πείσουν τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν να συμφωνήσει σε μακροπρόθεσμη οικονομική βοήθεια για την Ουκρανία.

Ο Όρμπαν μπλόκαρε ένα προτεινόμενο πακέτο 50 δισεκατομμυρίων ευρώ για το Κίεβο στα τέλη του περασμένου έτους, ωθώντας τους ηγέτες να προγραμματίσουν τη συγκέντρωση της 1ης Φεβρουαρίου με την ελπίδα να καταλήξουν σε συμβιβασμό.Το πακέτο, ένας συνδυασμός επιχορηγήσεων και δανείων, θα ήταν σωτήρια για την οικονομία της Ουκρανίας. Όμως, ενώ η Βουδαπέστη επιμένει ότι έχει προτείνει συμβιβασμό, οι πλευρές δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε συμφωνία καθώς φαίνεται πως η Ουγγαρία επιθυμεί μια συμφωνία που θα της επέτρεπε να εμποδίσει μια συνεχόμενη βοήθεια προς το Κίεβο στο μέλλον.

Σύμφωνα με το σχέδιο του τελικού ανακοινωθέντος, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα επαναλάβουν ότι είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν να παρέχουν «έγκαιρη, τακτική και διαρκή στρατιωτική βοήθεια» στην Ουκρανία κατά την ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής της Πέμπτης.

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για την επιτάχυνση της παράδοσης πυρομαχικών και πυραύλων», αναφέρεται επίσης στο κείμενο.

Το σχέδιο του τελικού ανακοινωθέντος αφήνει ανοικτό το θέμα της χορήγησης ενός ακόμη πακέτου ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ στο ταμείο European Peace Facility, που χρησιμοποιείται για την χρηματοδότηση της προμήθειας όπλων προς το Κίεβο.

Η παράγραφος που αφορά το πακέτο των 5 δισεκατομμυρίων βρίσκεται στο κείμενο σε αγκύλες, πράγμα που σημαίνει ότι το θέμα τελεί υπό διαπραγμάτευση.

Ανώτερος Ευρωπαίος διπλωμάτης είπε στην ιστοσελίδα Guardian το πρωί της Τρίτης ότι τα κράτη-μέλη είναι ενωμένα όταν πρόκειται να αντιταχθούν στις απαιτήσεις της Βουδαπέστης.

«Το ελπίζω, αν και ως συνήθως θα προσπαθήσει να αποσπάσει όσο το δυνατόν περισσότερες παραχωρήσεις. Αυτή τη φορά, ωστόσο, ελπίζω ότι δεν έχει πολλά να κερδίσει - τα κράτη μέλη είναι αρκετά ενωμένα ενάντια στα παράλογα τέσσερα αιτήματα της Ουγγαρίας - και ταυτόχρονα διαβιβάζονται μηνύματα για πιθανές συνέπειες για τη συνεχιζόμενη αποφρακτική συμπεριφορά της Ουγγαρίας».

Την ίδια ώρα, σε συνέντευξή του στο Le Point, που δημοσιεύθηκε σήμερα το πρωί, ο Ούγγρος Βίκτορ Όρμπαν επανέλαβε τη θέση που είχε διατυπώσει τις τελευταίες ημέρες: ότι είναι πλέον ανοιχτή να παράσχει βοήθεια στην Ουκρανία από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, εφόσον θα λαμβάνεται ομόφωνη απόφαση κάθε χρόνο για να επιτραπεί η συνέχιση της βοήθειας – δίνοντας επί της ουσίας με αυτό τον τρόπο στη Βουδαπέστη το δικαίωνα να ασκεί βέτο.

«Αποφασίσαμε να κάνουμε μια συμβιβαστική πρόταση: εντάξει, δεν συμφωνούμε με την τροπολογία του προϋπολογισμού. Δεν συμφωνούμε ότι πρέπει να δώσουμε 50 δισεκατομμύρια ευρώ [στην Ουκρανία], που είναι ένα τεράστιο ποσό. Δεν συμφωνούμε να το δώσουμε για τέσσερα χρόνια κ.ο.κ.

Αλλά ας είναι, η Ουγγαρία είναι έτοιμη να συμμετάσχει στη λύση των είκοσι επτά, αν μας εγγυηθούν ότι κάθε χρόνο θα αποφασίζουμε αν θα συνεχίσουμε να στέλνουμε αυτά τα χρήματα ή όχι.

Και αυτή η ετήσια απόφαση πρέπει να έχει την ίδια νομική βάση με τη σημερινή: πρέπει να είναι ομόφωνη. Δυστυχώς, αυτή η θέση κατανοείται ή ερμηνεύεται από ορισμένες χώρες ως μέσο για να τις εκβιάζουν κάθε χρόνο» είπε ο Όρμπαν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.