Η Χαμάς θέλει να διαπραγματευτεί μια "πλήρη κατάπαυση του πυρός" με το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας πριν από οποιαδήποτε συμφωνία, δήλωσε χθες Τρίτη υψηλόβαθμο στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

"Μιλάμε πρωτίστως για πλήρη και συνολική κατάπαυση του πυρός και όχι για προσωρινή εκεχειρία", δήλωσε ο Τάχερ αλ-Νούνου, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς, μετά τη συνάντηση στο Παρίσι αυτό το Σαββατοκύριακο μεταξύ Αμερικανών, Ισραηλινών, Καταριανών και Αιγυπτίων αξιωματούχων με στόχο να σιγήσουν τα όπλα στο παλαιστινιακό έδαφος.

Μόλις σταματήσουν οι μάχες, "θα μπορούν να συζητηθούν οι υπόλοιπες λεπτομέρειες", συμπεριλαμβανομένης της απελευθέρωσης των σχεδόν εκατό Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται ακόμη στη Γάζα, ανέφερε.

Ένα πλαίσιο για εκεχειρία και την απελευθέρωση των ομήρων αναμένεται να διαβιβαστεί στη Χαμάς, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός του Κατάρ από την Ουάσινγκτον. Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν ο αξιωματούχος της Χαμάς απαντούσε σήμερα το βράδυ στο προτεινόμενο αυτό πλαίσιο ή όχι.

Η Χαμάς και το Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PFLP) επανέλαβαν ότι το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει την επίθεσή του στη Γάζα και να αποσυρθεί από τη Λωρίδα πριν γίνει οποιαδήποτε ανταλλαγή κρατουμένων, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Χαμάς.

Το PFLP είναι η δεύτερη μεγάλη παράταξη της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO) μετά το κίνημα Φάταχ του προέδρου Μαχμούντ Αμπάς. Συμμετείχε στις μάχες κατά του Ισραήλ μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

