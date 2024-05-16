Ένας Ισραηλινός μαχαιρώθηκε κοντά στον οικισμό Yitzhar στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με τον στρατό και γιατρούς.
Η ακριβής κατάσταση της υγείας του τραυματία δεν έγινε άμεσα γνωστή.
Το περιστατικό εικάζεται ότι πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση.
Οι ισραηλινές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη.
Πηγή: skai.gr
