Ένας Ισραηλινός μαχαιρώθηκε κοντά στον οικισμό Yitzhar στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με τον στρατό και γιατρούς.

Η ακριβής κατάσταση της υγείας του τραυματία δεν έγινε άμεσα γνωστή.

Το περιστατικό εικάζεται ότι πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση.

Οι ισραηλινές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη.

