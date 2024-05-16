Λογαριασμός
Επίθεση με μαχαίρι στη Δυτική Όχθη, με έναν τραυματία - Ανθρωποκυνηγητό από τις ισραηλινές αρχές

Η ακριβής κατάσταση της υγείας του τραυματία δεν έγινε άμεσα γνωστή

Ισραήλ

Ένας Ισραηλινός μαχαιρώθηκε κοντά στον οικισμό Yitzhar στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με τον στρατό και γιατρούς.

Η ακριβής κατάσταση της υγείας του τραυματία δεν έγινε άμεσα γνωστή.

Το περιστατικό εικάζεται ότι πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση.

Οι ισραηλινές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ισραήλ Δυτική Όχθη
