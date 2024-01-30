Φονικές εχθροπραξίες εξακολουθούσαν να μαίνονται χθες Δευτέρα και συνεχίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στη Λωρίδα της Γάζας, ιδίως στη Χαν Γιούνις, την μεγαλύτερη πόλη του νότιου τομέα του παλαιστινιακού θυλάκου, την ώρα που ο επικεφαλής του ΟΗΕ έχει αποδυθεί σε προσπάθεια να πειστούν οι χώρες που χρηματοδοτούν την υπηρεσία του που προσφέρει βοήθεια στους παλαιστίνιους πρόσφυγες να συνεχίσουν, εν μέσω ολοένα πιο σοβαρής κρίσης για το UNRWA.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για αλλεπάλληλους βομβαρδισμούς σε τομείς της κεντρικής και της νότιας Λωρίδας της Γάζας. Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος αναφέρθηκε σε πλήγματα του ισραηλινού πυροβολικού γύρω από το νοσοκομείο Άμαλ («Ελπίδα») της Χαν Γιούνις.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανέφερε πως μόνο από χθες το βράδυ ως σήμερα το πρωί καταμέτρησε τουλάχιστον 128 νεκρούς, «δεκάδες» στη Χαν Γιούνις, καθώς η κατάσταση παραμένει κρίσιμη στα μεγαλύτερα νοσοκομεία του θυλάκου.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντανιέλ Χαγκαρί, χαρακτηρίζοντας τη Χαν Γιούνις «πρωτεύουσα» της Χαμάς, διαβεβαίωσε πως έχουν σκοτωθεί «πάνω από 2.000 τρομοκράτες».

Οι εχθροπραξίες μαίνονται παρά την «ελπίδα» πως θα κηρυχθεί ανακωχή ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, έπειτα από τις συνομιλίες στους διαδρόμους ανάμεσα στα κράτη που μεσολαβούν και την ισραηλινή κυβέρνηση.

Ωστόσο το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα τόνισε χθες πως θέλει «πλήρη» κατάπαυση του πυρός, κάτι που χαρακτηρίζει αναγκαία προϋπόθεση για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά στον θύλακο από το ξέσπασμα του πολέμου, που κλείνει προσεχώς τέσσερις μήνες.

Οι ανησυχίες πως ο πόλεμος θα εξαπλωθεί μεγεθύνθηκαν περαιτέρω μετά τον θάνατο τριών μελών των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σε επίθεση με drone εναντίον βάσης υποστήριξης των ΗΠΑ στα σύνορα Ιορδανίας/Συρίας προχθές Κυριακή, που η Ουάσιγκτον απέδωσε σε οργανώσεις «υποστηριζόμενες από το Ιράν», ενώ η ένταση παραμένει πάντα στα ύψη στην Υεμένη, στην Ερυθρά Θάλασσα, στο Ιράκ, στη Συρία, στον Λίβανο...

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ δήλωσε χθες πως μονάδες ανεπτυγμένες στη Λωρίδα της Γάζας θα μετακινηθούν «στον βορρά» και «προετοιμάζονται για τη συνέχεια», αφήνοντας να εννοηθεί πως επίκεινται ευρύτερες επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολά, του λιβανικού ένοπλου κινήματος, συμμάχου της Χαμάς, προσκείμενου στο Ιράν, με το οποίο οι ανταλλαγές πυρών είναι πρακτικά καθημερινές από την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τρεις ισραηλινοί πύραυλοι έπληξαν χθες «βάση της λιβανικής Χεζμπολά και των Φρουρών της Επανάστασης», επίλεκτου σώματος του στρατού του Ιράν, σε προάστιο της Δαμασκού, της πρωτεύουσας της Συρίας, σκοτώνοντας τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους.

«Θα πεθάνουμε από την πείνα»

Στη Λωρίδα της Γάζας, η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών που προσφέρει βοήθεια στους παλαιστίνιους πρόσφυγες, το UNRWA, αντιμετωπίζει ολοένα μεγαλύτερη δυσκολία, μετά τις ισραηλινές κατηγορίες για τη φερόμενη εμπλοκή κάπου δώδεκα υπαλλήλων του —επί συνόλου 30.000— στην επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαίτησε χθες το UNRWA να δεχθεί να γίνει «έλεγχος» από «ανεξάρτητους ειδικούς επιλεγμένους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή». Ενώ ο επικεφαλής της διπλωματίας του Ισραήλ, ο Ισραέλ Κατς, αξίωσε την παραίτηση του γενικού επιτρόπου του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή, του Φιλίπ Λαζαρινί.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, η κυβέρνηση του οποίου είναι ο μεγαλύτερος δωρητής στο UNRWA, έκρινε χθες πως είναι «επιτακτική ανάγκη» η υπηρεσία του ΟΗΕ να διενεργήσει διεξοδική έρευνα για τις ισραηλινές κατηγορίες, συνεχίζοντας ταυτόχρονα το «απόλυτα απαραίτητο» έργο της στη Λωρίδα της Γάζας.

Δώδεκα χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, έχουν πλέον ανακοινώσει την αναστολή της χρηματοδότησής τους στην υπηρεσία, εν μέσω καταστροφικής ανθρωπιστικής κατάστασης στη Λωρίδα της Γάζας, παρά την έκκληση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες να υπάρξουν εγγυήσεις ότι θα συνεχίσει την αποστολή της.

Είκοσι ανθρωπιστικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των Oxfam, Save the Children και ActionAid, εξέφρασαν με κοινή ανακοίνωσή τους την «αγανάκτησή τους» για την αναστολή της χρηματοδότησης.

Στη Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, στα σύνορα με την Αίγυπτο, που έχει μετατραπεί σε αχανή καταυλισμό προσφύγων —η πόλη υποδέχθηκε πάνω από 1,3 εκατ. παλαιστίνιους εκτοπισμένους, λογαριάζει ο ΟΗΕ—, ορισμένοι δεν έκρυβαν την ανησυχία τους χθες.

«Ζούμε χάρη στη βοήθεια που μας προσφέρει το UNRWA. Αν σταματήσει, θα πεθάνουμε από την πείνα, δεν θα έρθει να μας σώσει κανένας», έλεγε ο Σαμπά Μασάμπι, 50 χρονών.

Διαπραγματεύσεις

Παράλληλα με τη σύρραξη στη Λωρίδα της Γάζας, η βία έχει κλιμακωθεί και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Τις πρώτες πρωινές ώρες, ισραηλινές δυνάμεις έκαναν έφοδο στο νοσοκομείο Ιμπν Σίνα, στην Τζενίν, όπου σκότωσαν τουλάχιστον τρεις Παλαιστίνιους, σύμφωνα με τον ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή της Παλαιστίνης.

Η άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας στοίχισε τη ζωή σε περίπου 1.140 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους άμαχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημες ανακοινώσεις.

Σε αντίποινα, η πολιτικοστρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ ορκίστηκε να «εξαλείψει» το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα και στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του έκτοτε, τις πιο εκτεταμένες που έχουν διεξαχθεί ποτέ στη Λωρίδα της Γάζας, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 26.637 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

Στη Χαν Γιούνις, πλάνα του Γαλλικού Πρακτορείου τραβηγμένα κατά τη διάρκεια πρόσφατης επίσκεψης που οργανώθηκε από τον ισραηλινό στρατό δείχνουν άρματα μάχης να κινούνται σε κατεστραμμένο τοπίο, ανάμεσα σε ισοπεδωμένα κτίρια, και υπόγεια σήραγγα που εντόπισαν στρατιωτικοί. Ο αξιωματικός που ανέλαβε να ηγηθεί της αποστολής θύμισε πως η ιδιαιτερότητα αυτού του πολέμου είναι πως οι μάχες δίνονται «στην επιφάνεια και υπογείως».

Στην άλλη πλευρά, στο Ισραήλ, ήχησαν μολαταύτα ξανά χθες σειρήνες της αεράμυνας στο Τελ Αβίβ και άλλες πόλεις στο κεντρικό τμήμα της χώρας. Την ευθύνη για την εκτόξευση πυραύλων ανέλαβε ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς.

Στους διαδρόμους, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται ενόψει νέας ανακωχής. Θα σταλεί στη Χαμάς η πρόταση για συμφωνία-πλαίσιο που προβλέπει ανακωχή και απελευθέρωση των ομήρων, είπε χθες ο πρωθυπουργός του Κατάρ, ο Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι.

Εκρηκτική ατμόσφαιρα

Αναφέρθηκε σε «σημαντική πρόοδο» μετά τη συνάντηση προχθές Κυριακή στο Παρίσι του διευθυντή της CIA, του Γουίλιαμ Μπερνς, με αντιπροσώπους του Κατάρ, της Αιγύπτου και του Ισραήλ.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν εξήρε παράλληλα χθες το «πολύ σημαντικό και παραγωγικό έργο» στο Παρίσι, μιλώντας για «σωστή και ισχυρή πρόταση».

Το σχέδιο προβλέπει ανακωχή δυο μηνών και απελευθέρωση όλων των ομήρων, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων φυλακισμένων στο Ισραήλ, κατά τις πληροφορίες της εφημερίδας New York Times.

Το Ισραήλ έκανε λόγο για «εποικοδομητικές συνομιλίες», παρά τις «διαφορές».

Ωστόσο, η Χαμάς θέλει να συμφωνηθεί «πλήρης κατάπαυση του πυρός» προτού δεχθεί να απελευθερώσει τους ομήρους, δήλωσε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος που το Ισραήλ, οι ΗΠΑ και η ΕΕ χαρακτηρίζουν «τρομοκρατική» οργάνωση.

Το Κατάρ, η Αίγυπτος και οι ΗΠΑ διαπραγματεύθηκαν την εκεχειρία που επέτρεψε στα τέλη Νοεμβρίου την απελευθέρωση 100 και πλέον από τους περίπου 250 ομήρους που οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας όταν έγινε η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων. Η ανταλλαγή αφορούσε κυρίως γυναίκες και παιδιά.

Η ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή δεν πάει να είναι εκρηκτική, ειδικά μετά τους θανάτους τριών αμερικανών στρατιωτικών και τους τραυματισμούς άλλων 34 στην επίθεση με drone την Κυριακή στη βορειοανατολική Ιορδανία, στα σύνορα με τη Συρία, περίπου δέκα χιλιόμετρα από το Ιράν, για την οποία η Ουάσιγκτον κατηγόρησε οργανώσεις υποστηριζόμενες από το Ιράν.

Ο Λευκός Οίκος διαμηνύει πως ανταποδώσει ο εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας Τζον Κέρμπι το επανέλαβε χθες μιλώντας στο CNN, διαβεβαιώνοντας ταυτόχρονα πως οι ΗΠΑ δεν θέλουν «πόλεμο με το Ιράν», ούτε «ευρύτερη σύρραξη στη Μέση Ανατολή».

Η Τεχεράνη αντέκρουσε χθες τις αμερικανικές κατηγορίες, τονίζοντας πως δεν είχε καμιά σχέση με την επίθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

