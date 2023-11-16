Λογαριασμός
Νέο βίντεο από τους IDF: Αποκαλύπτουν την είσοδο σήραγγας της Χαμάς στο νοσοκομείο Σίφα

Στο βίντεο φαίνεται η είσοδος μιας σήραγγας, η οποία όπως ισχυρίζονται βρίσκεται στο συγκρότημα του Νοσοκομείου Σίφα

Τούνελ

Ένα νέο βίντεο έδωσαν στη δημοσιότητα οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις στο οποίο φαίνεται η είσοδος μιας σήραγγας, η οποία όπως ισχυρίζονται βρίσκεται στο συγκρότημα του Νοσοκομείου Σίφα.

Στο βίντεο φαίνοντα τα κτίρια και ο χώρος γύρω από το νοσοκομείο.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι εντόπισαν ένα φορτηγό της Χαμάς με όπλα παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

Χαμάς

Ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε επίσης φωτογραφία που δείχνει τα όπλα που εντοπίστηκαν μέσα στο νοσοκομείο Αλ- Γκουντς της Γάζας.

Νοσοκομείο

