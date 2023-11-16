Ένα νέο βίντεο έδωσαν στη δημοσιότητα οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις στο οποίο φαίνεται η είσοδος μιας σήραγγας, η οποία όπως ισχυρίζονται βρίσκεται στο συγκρότημα του Νοσοκομείου Σίφα.

Στο βίντεο φαίνοντα τα κτίρια και ο χώρος γύρω από το νοσοκομείο.

The IDF says it has uncovered a Hamas tunnel in the Shifa Hospital complex. It publishes a video showing the entrance. pic.twitter.com/sxPeIxFrwe — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 16, 2023

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι εντόπισαν ένα φορτηγό της Χαμάς με όπλα παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

Ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε επίσης φωτογραφία που δείχνει τα όπλα που εντοπίστηκαν μέσα στο νοσοκομείο Αλ- Γκουντς της Γάζας.

