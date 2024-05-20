Μετά το τέλος του πρωταθλήματος, ο Άρης στρέφει οριστικά το ενδιαφέρον του προς τον τελικό Κυπέλλου Betsson με τον Παναθηναϊκό (25/05, 20:00) στο Πανθεσσαλικό, ο οποίος θα κρίνει και ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Οι «κίτρινοι» ανακοίνωσαν, μάλιστα, ότι η προπόνηση της Τετάρτης (22/05, 19:00) στο «Κλεάνθης Βικελίδης» θα είναι ανοιχτή στον κόσμο, καθώς θα ανοίξουν οι Θύρες 2 και 3.
Με αυτόν τον τρόπο, θα δοθεί η ευκαιρία στους οπαδούς της ομάδας να εμψυχώσουν τους παίκτες, πριν τον μεγάλο τελικό, όπου ο Άρης θα διεκδικήσει τον πρώτο του τίτλο μετά από 54 χρόνια.
Αναλυτικά το σχετικό Δελτίο Τύπου:
«Ξημέρωσε εβδομάδα… τελικού. Από σήμερα το μόνο που υπάρχει στο μυαλό όλων μας είναι ο τελικός Κυπέλλου το ερχόμενο Σάββατο (25/05) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Τίποτα άλλο.
Ομάδα και κόσμος ετοιμαζόμαστε από σήμερα για το μεγάλο ραντεβού του Σαββάτου.
Η προπόνηση της Τετάρτης (22/05), που θα πραγματοποιηθεί στο Κλεάνθης Βικελίδης, στις 19:00, θα είναι ανοικτή για τον κόσμο και θα ανοίξουν οι Θύρες 2 και 3.
Το τελευταίο μας ραντεβού πριν το τελικό για να εμψυχώσουμε τους παίκτες. Όπως ακριβώς έγινε και το βράδυ της Κυριακής μετά το τέλος του αγώνα.
Επ’ ευκαιρία, η ΠΑΕ ΑΡΗΣ θέλει να ευχαριστήσει τις χιλιάδες των φιλάθλων μας, που κατέκλυσαν χθες το Κλεάνθης Βικελίδης και έδειξαν σε όλη την Ελλάδα γιατί εμείς είμαστε διαφορετικοί από όλους του άλλους.
Συγκλονιστική η ατμόσφαιρα, υποδειγματική η συμπεριφορά όλων. Το ευχαριστώ είναι λίγο.
* Στη σημερινή προπόνηση, που έγινε το πρωί στις εγκαταστάσεις του Δασυγένειου Αθλητικού Κέντρου, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ (αποθεραπεία για το πρώτο, ενεργοποίηση, ασκήσεις δύναμης κορμού, παιχνίδια μικρών σχέσεων και χώρων για το δεύτερο γκρουπ).
Αύριο, Τρίτη, η προπόνηση θα γίνει το πρωί στο Κλεάνθης Βικελίδης».
