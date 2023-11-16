Τους λόγους για τους οποίους ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ταξιδεύει αύριο στη Γερμανία αποκάλυψε επί της ουσίας ο Τούρκος υπουργός Άμυνας. Ο Γιασάρ Γκιουλέρ δήλωσε στην Επιτροπή Σχεδίου και Προϋπολογισμού της TBMM, ότι δεν είναι υπέρ της αγοράς των αμερικανικών F-35 και ότι η Τουρκία έχει εκδηλώσει την επιθυμία να αγοράσει 40 Eurofighter από τη Βρετανία και την Ισπανία. Ωστόσο, αντιρρήσεις για το συγκεκριμένο πλάνο εκφράζει η Γερμανία, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

«Δεν είμαι υπέρ της αγοράς των F-35. Υπάρχει μια άλλη συζήτηση στην Αμερική για το αν πρέπει να στραφούμε σε άλλα αεροσκάφη. Θέλουμε να αγοράσουμε τα Eurofighter, ένα πολύ αποτελεσματικά αεροσκάφη, αλλά η Γερμανία έχει αντιρρήσεις. Η Βρετανία και η Ισπανία δηλώνουν πως θα το λύσουνε. Σχεδιάζουμε να αγοράσουμε 40 μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία», τόνισε χαρακτηριστικά ο Τούρκος υπουργός Άμυνας.

Αναφερόμενος στην τελευταία κατάσταση σχετικά με το εθνικό μαχητικό αεροσκάφος Kaan, το οποίο αναπτύχθηκε από την Turkish Aerospace Industries Inc. (TUSAŞ), ο Güler δήλωσε: «Θεού θέλοντος το KAAN θα πραγματοποιήσει την πτήση του στο τέλος του τρέχοντος έτους».

Όσον αφορά τα συστήματα αεράμυνας S-400 που αγοράστηκαν από τη Ρωσία, ο Güler δήλωσε: «Δεν μπορούμε να πάρουμε τα S-400 και να τα παρατήσουμε σε μια γωνιά ενός εργοστασίου. Όταν τα χρειαστούμε, θα πατήσουμε το κουμπί».

