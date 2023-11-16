Λογαριασμός
Μάχες από κτίριο σε κτίριο των Ισραηλινών κομάντο με τους ενόπλους της Χαμάς στον καταυλισμό Σάτι - Δείτε βίντεο

Ο καταυλισμός Σάτι θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα προπύργια της Χαμάς και το βασικό κέντρο εκπαίδευσης για τους μαχητές της οργάνωσης

Καταυλισμός Σάτι

Ισραηλινοί κομάντο εισβάλουν στον καταυλισμό Σάτι, τον πιο πυκνοκατοικημένο οικιστικό ιστό στη Γάζα και δίνουν μάχες από κτίριο σε κτίριο με τους ενόπλους της Χαμάς.

Το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το IDF παρουσιάζει τις συγκλονιστικές εικόνες από το πεδίο, ενώ έχει προηγηθεί βομβαρδισμός από την ισραηλινή αεροπορία και το πυροβολικό.

Ο καταυλισμός Σάτι θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα προπύργια της Χαμάς και το βασικό κέντρο εκπαίδευσης για τους μαχητές της οργάνωσης.

TAGS: Μεσανατολικό Λωρίδα της Γάζας Ισραήλ IDF
