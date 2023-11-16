Ισραηλινοί κομάντο εισβάλουν στον καταυλισμό Σάτι, τον πιο πυκνοκατοικημένο οικιστικό ιστό στη Γάζα και δίνουν μάχες από κτίριο σε κτίριο με τους ενόπλους της Χαμάς.

Το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το IDF παρουσιάζει τις συγκλονιστικές εικόνες από το πεδίο, ενώ έχει προηγηθεί βομβαρδισμός από την ισραηλινή αεροπορία και το πυροβολικό.

בשבוע האחרון לוחמי עוצבת הקומנדו פשטו רגלית בשיתוף כוחות שריון, הנדסה וסיוע אווירי על צפון מחנה שאטי, המקום הצפוף ביותר שצה״ל פעל בו מתחילת הלחימה בעזה pic.twitter.com/JXAZ12yqAE — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 16, 2023

Ο καταυλισμός Σάτι θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα προπύργια της Χαμάς και το βασικό κέντρο εκπαίδευσης για τους μαχητές της οργάνωσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.