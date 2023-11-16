Συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο διευθυντής του νοσοκομείου Αλ Σίφα στη Γάζα που περιγράφει τις τραγικές συνθήκες που επικρατούν στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας με τις ελλείψεις να παραμένουν τεράστιες.

Όπως είπε το νοσοκομείο έχει πλέον ξεμείνει από οξυγόνο και νερό: «Οι συνθήκες είναι τραγικές και όσοι βρίσκονται στο νοσοκομείο ουρλιάζουν από τη δίψα» είπε χαρακτηριστικά.

Περιγράφει τανκς να περιβάλλουν το νοσοκομείο, drones από πάνω και Ισραηλινούς στρατιώτες να κινούνται στους διαδρόμους – ιδιαίτερα στο τμήμα επειγόντων περιστατικών.

Σύμφωνα με τον ίδιο τα ισραηλινά στρατεύματα ανατίναξαν την κύρια υδάτινη γραμμή της Αλ - Σίφα, όπως μεταδίδει το BBC, το οποίο ωστόσο δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την πληροφορία.

Υπάρχουν περισσότεροι από 650 ασθενείς στο νοσοκομείο, 500 άνθρωποι ιατρικό προσωπικό και περισσότεροι από 5.000 εκτοπισμένοι, υποστηρίζει ο διευθυντής του νοσοκομείου, αν και οι γιατροί δεν μπορούν πλέον να μετακινηθούν μεταξύ των τμημάτων.

«Οι επιχειρήσεις των σκοπευτών συνεχίζονται, κανείς δεν μπορεί να μετακινηθεί από το ένα κτίριο στο άλλο και έχουμε χάσει την επικοινωνία με τους συναδέλφους μας», υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έβαγλαν ορισμένα πτώματα από το νοσοκομείο ενώ τέσσερις ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

