Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, είναι σε σταθερή κατάσταση και επικοινωνεί με το περιβάλλον μετά την απόπειρα δολοφονίας της περασμένης εβδομάδας, ανακοίνωσαν οι γιατροί, ενώ η χώρα συνεχίζει να αντιμετωπίζει τις πολιτικές συνέπειες της απόπειρας δολοφονίας.



Τη Δευτέρα, το νοσοκομείο FD Roosevelt στην πόλη Μπάνσκα Μπίστριτσα ανακοίνωσε ότι η κατάσταση του Φίτσο ήταν «σταθερή». «Βελτιώνεται κλινικά, επικοινωνεί, και οι φλεγμονώδεις δείκτες του μειώνονται σταδιακά», ανέφερε, προσθέτοντας: «Ο πρωθυπουργός παραμένει υπό τη φροντίδα μας».

Η αστυνομία της Σλοβακίας δήλωσε ότισυμπεριλαμβανομένων ενισχυμένων περιπολιών σε σχολεία και δημόσιους χώρους, όπως εμπορικά κέντρα και αίθουσες σύνταξης.Ο ύποπτος ένοπλος, ο οποίος προσδιορίστηκε από τα μέσα ενημέρωσης της χώρας ως ο 71χρονος συγγραφέαςκατηγορήθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας εκ προμελέτης.Την Κυριακή, ο υπουργός Εσωτερικών της Σλοβακίας, Ματούς Σουτάι Εστόκ, δήλωσε ότι ο Τσιντούλα μπορεί, όπως είχε προηγουμένως υποστηριχθεί,και ότι έχει δημιουργηθεί μια ομάδα έρευνας για να εξετάσει το σενάριο αυτό.Ο Εστόκ σημείωσε ότι οι επικοινωνίες του υπόπτου στο διαδίκτυο διαγράφηκαν δύο ώρες μετά την απόπειρα δολοφονίας. Αυτό υποδηλώνει ότι «το έγκλημα μπορεί να διαπράχθηκε από μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων», πρόσθεσε ο υπουργός.της επίθεσης. Τις πρώτες ώρες μετά την επίθεση, ορισμένοι υψηλόβαθμοι πολιτικοί από τον κυβερνητικό συνασπισμό κατηγόρησαν την αντιπολίτευση και τα μέσα ενημέρωσης για εξάπλωση του μίσους, πυροδοτώντας ανησυχίες για περαιτέρω πόλωση σε μια ήδη διχασμένη χώρα.Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα την Κυριακή, ο εκλεγμένος πρόεδρος και σύμμαχος του Φίτσο, Πέτερ Πελεγκρίνι, ζήτησε ηρεμία.

