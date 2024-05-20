Συλλυπητήρια ανακοίνωση για την απώλεια του προέδρου του Ιράν, Εμπραχίμ Ραϊσί, εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, όπου χαρακτηρίζει το δυστύχημα αυτό ως μια «τραγική εξέλιξη που σημειώνεται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία για τις περιφερειακές ισορροπίες και τους συσχετισμούς δυνάμεων στην περιοχή, με ευρύτερο αντίκτυπο».
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου:
«Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στον ιρανικό λαό για την απώλεια του Ιρανού Προέδρου Raisi και του Ιρανού ΥΠΕΞ Abdollahian καθώς και όλων των θυμάτων του χθεσινού δυστυχήματος.
Το δυστύχημα αυτό, αποτελεί μια τραγική εξέλιξη που σημειώνεται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία για τις περιφερειακές ισορροπίες και τους συσχετισμούς δυνάμεων στην περιοχή, με ευρύτερο αντίκτυπο στο διεθνές στερέωμα».
