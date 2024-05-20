Ιωάννα Μάνδρου

Μετά την εκδίκαση της υπόθεσης για τους βουλευτές που εξελέγησαν με τους Σπαρτιάτες και διώκονται για εξαπάτηση του εκλογικού σώματος μετά από άσκηση δίωξης από την ίδια την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αναμένεται να εκδοθεί για την κοινοβουλευτική τους τύχη η απόφαση του λεγόμενου Εκλογοδικείου.

Οπως έγινε γνωστό το Εκλογοδικείο, Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο,με πρόεδρο την Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας Ευαγγελία Νίκα και τη συμμετοχή ανώτατων δικαστικών από τα τρία ανώτατα δικαστήρια, αποφάσισε να αναβάλει την έκδοση απόφάσης για την κοινοβουλευτική παρουσία στη ελληνική βουλή του κόμματος των Σπαρτιατών έως ότου εκδοθεί η ποινική απόφαση για τους διωκόμενους βουλευτές του.

Το ποινικό δικαστήριο έχει οριστεί να γίνει στις 19 Ιουνίου με κατηγορούμενους του βουλευτές του κόμματος, πλην του επικεφαλής Βασίλη Στίγκα καθώς διώκονται ότι εξαπάτησαν το εκλογικό σώμα και εισήλθαν στη ελληνική βουλή ως Σπαρτιάτες, ενώ στην πραγματικότητα ήταν κόμμα- βιτρίνα του έγκλειστου της Χρυσής Αυγής Ηλία Κασιδιάρη.

Με το ίδιο σκεπτικό ο Αρειος Πάγος (Α1 Τμήμα) πρόσφατα απαγόρευσε τη συμμετοχή των Σπαρτιατών στις προσεχείς ευρωεκλογές, ωστόσο το Εκλογοδικείο αποφάσισε άλλως. Να περιμένει δηλαδή το ποινικό για να αποφασίσει τι θα κάνει με τους Σπαρτιάτες, αν δηλαδή θα αποφασίσει την έκπτωση τους από τη Βουλή και το ενδεχόμενο διανομής των εδρών τους σε άλλα κόμματα.

Ωστόσο μετά τη απόφαση αναβολής το σενάριο αυτό μετατίθεται χρονικά κατά πολύ καθώς απαιτείται η ποινική απόφαση να είναι αμετάκλητη, κάτι που απαιτεί χρονικά μεγάλο διάστημα.

Παράλληλα το Εκλογοδικείο έκανε δεκτή την ένσταση του υποψηφίου βουλευτή Γρεβέων της ΝΔ Αθανάσιου Σταυρόπουλου που στρεφόταν κατά του βουλευτή του ίδιου κόμματος και της ίδιας εκλογικής περιφέρειας Ιωάννη Γιάτσου. Έτσι, χάνει την έδρα ο κ. Γιάτσος και ανακηρύσσεται βουλευτής ο κ. Σταυρόπουλος.

Η ένσταση βασίσθηκε στη σχετική συνταγματική διάταξη που προβλέπει ότι «τα καθήκοντα του βουλευτή είναι ασυμβίβαστα με εταίρου ή μετόχου ή μέλους Διοικητικού Συμβουλίου επιχείρησης, η οποία αναλαμβάνει έργα ή μελέτες ή συναφείς συμβάσεις αναπτυξιακού ή επενδυτικού χαρακτήρα».

