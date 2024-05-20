Η Brain Co., μια ιαπωνική εταιρεία, που ανέπτυξε αρχικά τεχνητή νοημοσύνη για ταμειακές μηχανές φούρνων, η οποία χρησιμοποιείται για να διαφοροποιεί τα αρτοσκευάσματα στα ταμεία των αρτοποιείων, υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία χρησιμοποιείται για την ανίχνευση καρκινικών κυττάρων με ακρίβεια έως και 99%.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, o Hisashi Kambe ένας μηχανικός υπολογιστών διαμόρφωσε τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης AI, που χρησιμοποιείται σε φούρνους στην Ιαπωνία και μπορεί αυτόματα να διακρίνει αν αυτό που σκανάρει είναι κρουασάν ή ψωμί ή κάποιο άλλο αρτοσκεύασμα και να δώσει την ακριβή του τιμή.

Το 2017, ένας γιατρός προσέγγισε τον Kambe, με ένα φιλόδοξο όραμα, να προσαρμόσουν την τεχνολογία AI των φούρνων για να διαγνώσουν τον καρκίνο. Έτσι, η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιήθηκε για να διαχωριστούν τα υγιή από τα καρκινικά κύτταρα. Παράλληλα, ένας γιατρός θα μπορεί να εξετάσει τέσσερις φορές περισσότερα περιστατικά καρκίνου με αυτήν την τεχνολογία συγκριτικά με προηγουμένως.

