Ιορδανία: Ο στρατός θα στείλει ένα νοσοκομείο εκστρατείας στη Ναμπλούς της Δυτικής Όχθης

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν το βράδυ της Πέμπτης ότι θα στείλουν ένα νοσοκομείο εκστρατείας στη Ναμπλούς, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, προκειμένου να παρασχεθεί ιατρική βοήθεια και νοσηλεία σε ασθενείς και τραυματίες, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας.

Λίγο νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών Αϊμάν Αλ Σάφαντι είπε στο τηλεοπτικό κανάλι Al Jazeera ότι η χώρα του δεν πρόκειται να υπογράψει τη συμφωνία ανταλλαγής ενέργειας και υδάτινων πόρων με το Ισραήλ, όπως σχεδιαζόταν τον περασμένο μήνα.

«Είχαμε έναν περιφερειακό διάλογο για περιφερειακά ζητήματα. Νομίζω ότι όλα αυτά (…) ο πόλεμος απέδειξε ότι δεν θα προχωρήσουν», είπε ο επικεφαλής της ιορδανικής διπλωματίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

