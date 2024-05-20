Ευρεία σύσκεψη με αντικείμενο την άμεση, μαζική και συντονισμένη κινητοποίηση όλων των φορέων σε περίπτωση πυρκαγιάς στο όρος Αιγάλεω πραγματοποίησε το μεσημέρι ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας.

Ο κ. Κικίλιας επισήμανε ότι τη φετινή πολύ δύσκολη αντιπυρική περίοδο απαιτείται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να συνεργάζονται στενά και να είναι στη μέγιστη δυνατή εγρήγορση ακόμα και όταν ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς είναι σε χαμηλή κλίμακα. Για αυτό το λόγο, όπως τόνισε, πρέπει να είναι σε συνεχή ετοιμότητα τα μηχανουργικά μηχανήματα και οι υδροφόρες, οι εθελοντικές ομάδες και όλες οι δομές που εμπλέκονται στη διαχείριση μιας πυρκαγιάς και φυσικά καταρτισμένα τα σχέδια εκκένωσης μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης στα έργα καθαρισμών και διάνοιξης αντιπυρικών ζωνών που υλοποιούνται στην περιοχή, καθώς και στην εναέρια επιτήρηση με drones για τον εντοπισμό εμπρηστών -τόσο για τους από πρόθεση όσο και για τους εξ αμελείας- για τους οποίους από τις αρχές του μήνα έχουν αυστηροποιηθεί ποινές και πρόστιμα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει πραγματοποιήσει ανάλογες συσκέψεις με τους εκπροσώπους ΟΤΑ, τα σώματα ασφαλείας και τους εμπλεκόμενους φορείς των δήμων πέριξ της Πάρνηθας, του Υμηττού και της Πεντέλης.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υφυπουργός ΚΚΠΠ, Ευάγγελος Τουρνάς, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Παπαγεωργίου, ο Γενικός Διευθυντής Δασών του ΥΠΕΝ, Ευάγγελος Γκουντούφας, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Θεόδωρος Βάγιας, δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι των Δήμων Αγ. Βαρβάρας, Αιγάλεω, Ίλιον, Περιστερίου, Πετρούπολης, Χαϊδαρίου, Κερατσινίου, Περάματος, Κορυδαλλού, Πειραιά, Ασπροπύργου, Φυλής και Αγ. Αναργύρων, οι διοικητές των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και οι δασάρχες των εν λόγω περιοχών, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, της ΕΛΑΣ, του ΔΕΔΔΗΕ και του ΑΔΜΗΕ καθώς και εθελοντικών οργανώσεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.