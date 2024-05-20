«Μετά από 5 χρόνια στασιμότητα και κοροϊδία για τη Θεσσαλονίκη, ο κ. Μητσοτάκης έρχεται να εξαγγείλει τα έργα που ο ίδιος πάγωσε», σχολιάζει ο Σωκράτης Φάμελλος, με αφορμή την επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, προσθέτοντας ότι «όλα αυτά οι πολίτες τα γνωρίζουν και θα στείλουν το λογαριασμό στις ευρωεκλογές».

Ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αναφέρει ειδικότερα ότι:

«-Οι επεκτάσεις του Μετρό στα δυτικά πάγωσαν με επιλογή της κυβέρνησης ΝΔ το 2019 παρότι είχαν δρομολογηθεί οι πρόδρομες εργασίες (αρχαιολογικά, γεωτεχνικά, δίκτυα, παρακάμψεις) σε Επτάλοφο, Μενεμένη, Κορδελιό, Εύοσμο, Ηλιούπολη, Σταυρούπολη, Πολίχνη, Νεάπολη και σύνδεση με νοσοκομεία.

-Το 2019 επίσης αποφασίστηκε από την κυβέρνηση ΝΔ να μην τελειώσει η βασική γραμμή του Μετρό το 2020 αλλά να γίνει απόσπαση των αρχαίων της Βενιζέλου και να έχουμε τουλάχιστον 4 χρόνια καθυστέρηση με επιπλέον αποζημιώσεις εκατομμυρίων ευρώ στον ανάδοχο.

-Η κυκλοφοριακή μελέτη σαφώς είναι χρήσιμη αλλά έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί πριν εξαγγελθεί το fly over, όπως έπρεπε να έχει ξεκινήσει το Μετρό και να υπάρχει εξωτερικός δακτύλιος και όχι η πόλη να έχει καταδικασθεί σε ένα έμφραγμα για 4 χρόνια και να πληρώνουμε ήδη αποζημιώσεις για καθυστερήσεις στον ανάδοχο του fly over, ενός έργου που θα κοστίσει στους φορολογούμενους πάνω από 1,5 δισ. ευρώ.

-Τα αναγκαία ηλεκτρικά λεωφορεία παραδίδονται με πολλά χρόνια καθυστέρηση, εφόσον η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη επέλεξε να ακυρώσει το διαγωνισμό προμήθειας τους, που είχε ξεκινήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2019 και να αρχίσει η παράδοσή τους με 4 χρόνια καθυστέρηση.

-H χώρα μας έχει ήδη καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παραβίαση των ορίων αέριας ρύπανσης στη Θεσσαλονίκη (και στην Αθήνα)».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.