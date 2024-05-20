Την καταδίκη της εκφράζει η Χαμάς με επίσημη ανακοίνωσή της για την απόφαση του γενικού εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να ζητήσει την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για ηγετικά στελέχη της οργάνωσης.

Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωσή της η Χαμάς αναφέρει ότι η απόφαση στερείται νομικής βάσης και παραβιάζει τα διεθνή καταστατικά και ψηφίσματα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Χαμάς:

«Η Χαμάς καταδικάζει σθεναρά τις προσπάθειες του Γενικού Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να φέρει το θύμα και τον εκτελεστή σε ισότιμη βάση εκδίδοντας εντάλματα σύλληψης κατά ορισμένων ηγετών της Παλαιστινιακής αντίστασης, χωρίς νομική βάση, κατά παράβαση των διεθνών καταστατικών και ψηφισμάτων που παρέχουν στον Παλαιστινιακό λαό και σε όλους τους κατεχόμενους λαούς του κόσμου το δικαίωμα να αντιστέκονται στην κατοχή σε όλες τις μορφές της, συμπεριλαμβανομένης της ένοπλης αντίστασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Η Χαμάς καλεί τον Γενικό Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να εκδώσει εντάλματα σύλληψης και κράτησης κατά όλων των εγκληματιών πολέμου μεταξύ των ηγετών, αξιωματικών και στρατιωτών της κατοχής που συμμετείχαν σε εγκλήματα κατά του παλαιστινιακού λαού και απαιτεί την ακύρωση όλων των ενταλμάτων σύλληψης που εκδόθηκαν κατά Οι ηγέτες της Παλαιστινιακής αντίστασης, καθώς είναι αντίθετοι με τους διεθνείς καταστατικούς και ψηφίσματα».



