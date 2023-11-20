Λογαριασμός
Βίντεο από την στιγμή που οι Χούθι καταλαμβάνουν το πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα

Το βίντεο δείχνει ένα ελικόπτερο να προσγειώνεται στο πλοίο με αρκετούς ένοπλους να κατεβαίνουν και να παίρνουν τον έλεγχο

Χούθι

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι στην Υεμένη δημοσίευσαν ένα βίντεο που δείχνει πώς η ομάδα κατέλαβε πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα χθες.

Το βίντεο δείχνει ένα ελικόπτερο να προσγειώνεται στο όχημα μεταφοράς που ονομάζεται Galaxy Leader, με αρκετούς ένοπλους να κατεβαίνουν και να παίρνουν τον έλεγχο του πλοίου.

Στο βίντεο φαίνονται ένοπλοι Χούθι να κρατούν υπό την απειλή όπλου το διεθνές πλήρωμα.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ερυθρά Θάλασσα Χούθι
