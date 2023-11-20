Βίντεο από την στιγμή που οι Χούθι καταλαμβάνουν το πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι στην Υεμένη δημοσίευσαν ένα βίντεο που δείχνει πώς η ομάδα κατέλαβε πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα χθες.

Το βίντεο δείχνει ένα ελικόπτερο να προσγειώνεται στο όχημα μεταφοράς που ονομάζεται Galaxy Leader, με αρκετούς ένοπλους να κατεβαίνουν και να παίρνουν τον έλεγχο του πλοίου.

Στο βίντεο φαίνονται ένοπλοι Χούθι να κρατούν υπό την απειλή όπλου το διεθνές πλήρωμα.

החות'ים בתימן מציגים: כך השתלטנו אתמול בים סוף על "הספינה הישראלית" pic.twitter.com/aCiz4V6Bvp — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) November 20, 2023

Πηγή: skai.gr

