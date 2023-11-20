Λογαριασμός
Μεγάλη επίθεση της Χαμάς με ρουκέτες στο Ισραήλ από τη Γάζα – Σειρήνες και στο Τελ Αβίβ

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε η Χαμάς

Gaza

Σειρήνες για ρουκέτες ήχησαν τη Δευτέρα στο κεντρικό Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένου του Τελ Αβίβ, μετά από καταιγισμό ρουκετών που εκτοξεύθηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας.

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε η Χαμάς.

Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές.

Πρόκειται για την πρώτη επίθεση με ρουκέτες στο κεντρικό Ισραήλ από την Παρασκευή.

