Σειρήνες για ρουκέτες ήχησαν τη Δευτέρα στο κεντρικό Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένου του Τελ Αβίβ, μετά από καταιγισμό ρουκετών που εκτοξεύθηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας.
Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε η Χαμάς.
Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές.
Πρόκειται για την πρώτη επίθεση με ρουκέτες στο κεντρικό Ισραήλ από την Παρασκευή.
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.