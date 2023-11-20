Σειρήνες για ρουκέτες ήχησαν τη Δευτέρα στο κεντρικό Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένου του Τελ Αβίβ, μετά από καταιγισμό ρουκετών που εκτοξεύθηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας.



Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε η Χαμάς.



Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές.

Πρόκειται για την πρώτη επίθεση με ρουκέτες στο κεντρικό Ισραήλ από την Παρασκευή.

Πηγή: skai.gr

