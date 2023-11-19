Ένπλή ομάδα των Χούθι κατέλαβαν φορτηγό πλοίο που έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα, όπως επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή του το IDF, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι το συγκεκριμένο πλοίο δεν είναι ισραηλινών συμφερόντων, ούτε υπήρχαν Ισραηλινοί ναύτες.

Σύμφωνα με το IDF, το Galaxy Leaders αναχώρησε από την Τουρκία με προορισμό την Ινδία και το εκμεταλλεύεται ιαπωνική εταιρεία.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού κάνει αναφορά σε «ιρανική επίθεση» και τονίζει ότι τη χαρακτηρίζει «πράξη της ιρανικής τρομοκρατίας». Ξεκαθαρίζεται, δε, ότι στο πλοίο δεν επέβαιναν Ισραηλινοί.

Εκπρόσωπος των Χούθι τόνισε ότι η ένοπλη ομάδα θα στοχεύει κάθε πλοίο που περνά από την περιοχή και εμπλέκεται με το Ισραήλ, καλώντας όλες τις χώρες να ανασύρουν τους πολίτες τους που εργάζονται σε ισραηλινών συμφερόντων πλοία.

