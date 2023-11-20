Ερντογάν: Μεσαιωνικές Σταυροφορίες στη Γάζα – Το Ισραήλ χτυπά γυναικόπαιδα και ηλικιωμένους

Νέο σφοδρό «κατηγορώ» κατά του Ισραήλ, και «των υποστηρικτών του» εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.



Ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι από τις 7 Οκτωβρίου, «η Γάζα είναι μάρτυρας φρικαλεοτήτων, σκληρότητας παρόμοια με τις μεσαιωνικές Σταυροφορίες και τον Παγκόσμιο Πόλεμο».



Η Τουρκία είναι «η μόνη χώρα» που το Ισραήλ δεν μπορεί να χαρακτηρίσει ως αντισημιτική, επανέλαβε ο πρόεδρος Ερντογάν, προσθέτοντας: «Δεν μπορείτε να δείτε μια τέτοια κηλίδα ντροπής στο παρελθόν της Τουρκίας».

«Το Ισραήλ και οι υποστηρικτές του που χρησιμοποιούν όλα τα σύγχρονα πολεμικά εργαλεία εναντίον παιδιών, γυναικών, ηλικιωμένων θα κριθούν ενώπιον της συνείδησης της ανθρωπότητας» ανέφερε σύμφωνα με το Anadolu.

Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι «το Ισραήλ προσπαθεί να ‘’σπάσει’’ την ανθεκτικότητα των κατοίκων της Γάζας βομβαρδίζοντας σκόπιμα νοσοκομεία στον πολιορκημένο θύλακα».

«Εάν δεν αντιδράσουμε σε αυτό που συμβαίνει στη Γάζα, δεν θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε τον φανατισμό των κατακτητών να φτάσει αύριο στα εδάφη μας», είπε ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν.



Πηγή: skai.gr

