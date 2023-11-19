Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι κατέλαβαν σήμερα ισραηλινό εμπορικό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα και το οδήγησαν στις ακτές της Υεμένης. Ο ισραηλινός στρατός διέψευσε ότι πρόκειται για ισραηλινό πλοίο.

«Πήραμε τον έλεγχο ισραηλινού φορτηγού πλοίου», δήλωσε ένας από τους αρχηγούς των ανταρτών διευκρινίζοντας ότι επίσημη ανακοίνωση θα εκδοθεί αργότερα.

Σύμφωνα με λιμενικές πηγές, το πλοίο οδηγήθηκε στο λιμάνι αλ Σαλίφ στην πόλη Χοντέιντα.

«Το πλοίο είχε αποπλεύσει από την Τουρκία με προορισμό την Ινδία. Σε αυτό επέβαιναν πολίτες διαφόρων εθνικοτήτων, αλλά κανείς Ισραηλινός. Δεν πρόκειται για ισραηλινό πλοίο», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Οι αντάρτες Χούθι απείλησαν την Τρίτη ότι θα στραφούν κατά ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, αφού ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ κατά την διάρκεια του πολέμου στην Λωρίδα της Γάζας.

Οι Χούθι, που ελέγχουν, την πρωτεύουσα της Υεμένης Σαναά, αποτελούν «τμήμα του άξονα της αντίστασης» κατά του Ισραήλ, που απαρτίζεται από οργανώσεις που υποστηρίζονται από το Ιράν όπως η παλαιστινιακή Χαμάς και η λιβανική Χεζμπολάχ.

Με ανακοίνωση του γραφείου του, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου «καταδίκασε με δριμύτητα την ιρανική επίθεση κατά διεθνούς πλοίου».

«Το πλοίο που ανήκει σε βρετανική εταιρεία και έχει ναυλωθεί από ιαπωνική εταιρεία, συνελήφθη υπό ιρανικές εντολές από την υμενική πολιτοφυλακή Χούθι», αναφέρεται στην ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου.

«Στο πλοίο επιβαίνουν 25 μέλη πληρώματος διαφόρων εθνικοτήτων, κυρίως ουκρανικής, βουλγαρικής, φιλιππινέζικης και μεξικανικής υπηκοότητας. Κανείς Ισραηλινός δεν βρίσκεται επί του πλοίου. Πρόκειται για μία νέα πράξη της ιρανικής τρομοκρατίας και για ένα ακόμη βήμα στην επίθεση του Ιράν κατά των πολιτών του ελεύθερου κόσμου, με διεθνείς επιπτώσεις στην ασφάλεια των οδών της παγκόσμιας ναυσιπλοΐας, αναφέρεται στην ανακοίνωση».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

