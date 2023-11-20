Το ΝΑΤΟ εξετάζει την ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας του στα Δυτικά Βαλκάνια προκειμένου να διατηρήσει υπό έλεγχο οποιαδήποτε ένταση στην περιοχή, δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ.

«Επί του παρόντος εξετάζουμε κατά πόσο θα πρέπει να έχουμε μια μόνιμη αύξηση προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι (η παρούσα κατάσταση) δεν θα ξεφύγει από τον έλεγχο και δεν θα πυροδοτήσει νέα βίαιη σύγκρουση στο Κόσοβο και στην ευρύτερη περιοχή», είπε σε δημοσιογράφους ο Στόλτενμπεργκ κατά την επίσκεψή του στο Κόσοβο.

Λόγω των πρόσφατων συγκρούσεων που ξέσπασαν στο Κόσοβο, το NATO ανέπτυξε τον Σεπτέμβριο στην περιοχή την επιχειρησιακή εφεδρεία της δύναμης KFOR. Η πολυεθνική δύναμη KFOR που συγκροτήθηκε το 1999 αριθμεί περισσότερους από 4.500 στρατιώτες από 27 χώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.