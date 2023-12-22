Ο Βιν Ντίζελ αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς για σεξουαλική επίθεση που διατυπώνει εναντίον του πρώην βοηθός του, ανέφερε ο δικηγόρος του, Μπράιαν Φρίντμαν.

Η πρώην βοηθός του Αμερικανού σκηνοθέτη, ηθοποιού και παραγωγού κατέθεσε μήνυση εναντίον του υποστηρίζοντας ότι την κακοποίησε σεξουαλικά, όταν εργαζόταν μαζί του το φθινόπωρο του 2010 κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «Fast Five».

Στα δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν στο Λος Άντζελες, η βοηθός του Άστα Γιόνασον υποστηρίζει ότι προσελήφθη από την εταιρεία του Βιν Ντίζελ, One Race, για να εργαστεί για τον ηθοποιό ενώ το «Fast Five» γυριζόταν στην Ατλάντα. Στις ευθύνες της ήταν η διοργάνωση πάρτι, να συνοδεύει τον Βιν Ντίζελ σε πάρτι και να παραμένει κοντά του σε περίπτωση που φωτογραφιζόταν με γυναίκες σε εκδηλώσεις χωρίς την παρουσία της μακροχρόνιας σχέσης του.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στα έγγραφα, η Γιόνασον κατηγορεί τον Βιν Ντίζελ ότι στη σουίτα του στο ξενοδοχείο St. Regis την παρενόχλησε σεξουαλικά μετά από πάρτι. Εκείνη αντιστάθηκε και ώρες αργότερα η Σαμάνθα Βίνσεντ αδερφή του Βιν Ντίζελ και πρόεδρος της εταιρείας του την κάλεσε και την απέλυσε.

«Επιτρέψτε μου να είμαι πολύ σαφής: ο Βιν Ντίζελ αρνείται κατηγορηματικά αυτόν τον ισχυρισμό στο σύνολό του» είπε ο Φρίντμαν σύμφωνα με το Variety. «Αυτή είναι η πρώτη φορά που άκουσε ποτέ για αυτόν τον ισχυρισμό που έγινε από υποτιθέμενη υπάλληλο που εργάστηκε στην εταιρεία 9 ημέρες πριν από 13 χρόνια. Υπάρχουν ξεκάθαρα στοιχεία που διαψεύδουν πλήρως αυτούς τους παράξενους ισχυρισμούς» ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

