Τεράστια κίνηση, προβλήματα και ταλαιπωρία στις πύλες εξόδου για τις γιορτές στη Βρετανία

Λονδίνο,Θανάσης Γκαβός

Εκατομμύρια κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου αφήνουν σήμερα τα σπίτια τους για να ταξιδέψουν για τις γιορτές των Χριστουγέννων, ωστόσο έρχονται αντιμέτωποι με μεγάλες καθυστερήσεις, ακυρώσεις και ταλαιπωρία λόγω διαφόρων προβλημάτων στο σιδηροδρομικό, οδικό και αεροπορικό δίκτυο.

Από σήμερα μέχρι και την Κυριακή υπολογίζεται ότι θα πραγματοποιηθούν πάνω από 13,5 εκατομμύρια ταξίδια αναψυχής, μια αύξηση της τάξης του 20% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Στο σιδηροδρομικό δίκτυο σήμερα συνεχίζονται τα προβλήματα από τις επιπτώσεις των σφοδρών ανέμων της καταιγίδας Πία που έπληξε το βόρειο μισό του Ηνωμένου Βασιλείου την Πέμπτη.

Περίπου 130 δρομολόγια από και προς βορρά από τους κεντρικούς σταθμούς King's Cross και Euston του Λονδίνου ακυρώθηκαν, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένη κίνηση επιβατών την Παρασκευή. Τη δε Κυριακή δεν θα πραγματοποιηθούν τα περισσότερα μακρινά δρομολόγια από το King's Cross.

Δεκάδες ήταν οι ακυρώσεις δρομολογίων τρένων μεταξύ προορισμών στη βόρεια Αγγλία και στη Σκωτία, καθώς τα συνεργεία προσπαθούν να απομακρύνουν ξεριζωμένα δέντρα που έπεσαν στις ράγες, νερά από πλημμύρες ή να επιδιορθώσουν κατεστραμμένα καλώδια ηλεκτροδότησης.

Το πρόβλημα επιτείνουν ορισμένα τεχνικά προβλήματα με τη φωτοσήμανση σε κεντρικά δίκτυα, η λόγω αδειών έλλειψη προσωπικού σε τουλάχιστον επτά μεγάλες σιδηροδρομικές εταιρείες, καθώς και η ξαφνική απεργία που πραγματοποίησε την Πέμπτη το προσωπικό του Eurostar στη Γαλλία.

Τουλάχιστον 30 δρομολόγια του τρένου που συνδέει τη Βρετανία με την ηπειρωτική Ευρώπη μέσω Μάγχης ακυρώθηκαν την Πέμπτη, με συνέπεια από σήμερα έως και την Κυριακή να υπάρχουν συνολικά έξι πρόσθετα δρομολόγια του Eurostar.

Κατά συνέπεια το πρωί της Παρασκευής υπήρχε καθυστέρηση μιάμισης ώρας στους συνήθεις ελέγχους στα σύνορα στο λιμάνι του Ντόβερ, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων από οχήματα που θέλουν να διασχίσουν τη Μάγχη και την τροχαία να κλείνει κεντρική οδική αρτηρία για να αποσυμπιεστεί η κυκλοφορία στην περιοχή.

Εξάλλου, ο μεγάλος σιδηροδρομικός σταθμός του Paddington στο Λονδίνο, που εξυπηρετεί τη δυτική Βρετανία, θα είναι κλειστός από την Κυριακή μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου για επισκευές. Από την Κυριακή μέχρι τις 27 του μήνα δεν θα διεξαχθούν δρομολόγια στο Heathrow Express που εξυπηρετεί το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας.

Περίπου 250.000 ταξιδιώτες αναμένεται πάντως να μετακινηθούν την Παρασκευή από και προς το αεροδρόμιο Χίθροου, με το ταξίδι προς το αεροδρόμιο να γίνεται δύσκολο το πρωί λόγω βλάβης σε δύο συρμούς τρένων.

Στο ίδιο το αεροδρόμιο σημειώθηκαν ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων την Πέμπτη λόγω της καταιγίδας Πία. Οι Βρετανικές Αερογραμμές ακύρωσαν επιπλέον 20 πτήσεις την Παρασκευή.

Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να αποφεύγουν αν μπορούν τις οδικές μετακινήσεις μετά τις 6 το βράδυ της Παρασκευής, τόσο λόγω των καιρικών συνθηκών σε αρκετές περιοχές όσο και λόγω της αναμενόμενης κορύφωσης της κίνησης.

Προβλήματα δημιουργήθηκαν το πρωί και σε δύο μεγάλους αυτοκινητόδρομους στην περιοχή του Μάντσεστερ λόγω δυστυχήματος και ενός ακόμα τροχαίου ατυχήματος.

Το Μετεωρολογικό Γραφείο έχει εκδώσει κίτρινες προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους στην κεντρική και βόρεια Αγγλία, όπως και στη βόρεια Σκωτία για την παραμονή των Χριστουγέννων, καθώς και προειδοποίηση για έντονη βροχόπτωση στην Ουαλία και χιόνι στα υψίπεδα της Σκωτίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.