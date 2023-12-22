Ο ηθοποιός Vin Diesel, της σειράς «Fast and Furious», κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση από πρώην βοηθό του σε μήνυση που κατατέθηκε την Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2023.

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Fast Five» το 2010, σύμφωνα με τη μήνυση, την οποία αποκάλυψε το «Vanity Fair». Η Asta Jonasson δήλωσε ότι ο ηθοποιός την πίεσε, ενώ εργαζόταν ως βοηθός του. Λίγες ώρες μετά την φερόμενη επίθεση, απολύθηκε, σύμφωνα με τα έγγραφα.

Η Jonasson μηνύει τον ηθοποιό, την εταιρεία παραγωγής του και την αδελφή του, η οποία εργάζεται ως πρόεδρος της One Race Productions, για φερόμενες διακρίσεις λόγω φύλου, εχθρικό περιβάλλον εργασίας, αντίποινα και παράνομη απόλυση.

Η δικηγόρος της Jonasson, Claire-Lise Kutlay, ανέφερε σε δήλωσή της ότι η αγωγή της πελάτισσας της επιδιώκει να καταστήσει τον Diesel και όσους «επέτρεψαν και συγκάλυψαν τη σεξουαλική του επίθεση, υπόλογους για τις κατάφωρες πράξεις τους».

Σύμφωνα με τη μήνυση, η Jonasson, η οποία είχε εμπειρία στην εργασία για εταιρείες παραγωγής, προσλήφθηκε από την One Race τον Σεπτέμβριο του 2010, για να εργαστεί ως βοηθός του Diesel.

Αμέσως ταξίδεψε για τα γυρίσματα του «Fast Five» στην Ατλάντα, όπου διοργάνωσε πάρτι και εξυπηρετούσε τις απαιτήσεις του ηθοποιού, οι οποίες περιλάμβαναν να μένει κοντά του, ώστε να έχει «κάλυψη», ενώ πήγαινε σε πάρτι χωρίς τη φίλη του, σε περίπτωση που φωτογραφιζόταν με άλλες γυναίκες.

Ένα βράδυ, λίγο μετά την άφιξη της Jonasson, υποστηρίζει η μήνυση, η ασφάλεια του Diesel της τηλεφώνησε και της είπε ότι δεν απαντούσε στο τηλέφωνο, στο ξενοδοχείο St Regis. Όταν ενημέρωσε τον Diesel, ο γυμνός ηθοποιός την τράβηξε στο κρεβάτι του, αναφέρει η αγωγή. Η Jonasson του είπε να σταματήσει και πάλεψε να ξεφύγει από την αγκαλιά του, σύμφωνα με τη μήνυση, και τελικά έφυγε τρέχοντας από το υπνοδωμάτιό του.

Ο ηθοποιός φέρεται να απαίτησε από την ίδια να μην ανοίξει την πόρτα και να την αγκάλιασε με τη βία. Η ίδια ανέφερε στη μήνυση ότι φοβόταν για την ασφάλειά της και τη δουλειά της. Ο Diesel άγγιξε διάφορα σημεία του σώματός της και τη φίλησε με τη βία, ενώ εκείνη τον παρακαλούσε να σταματήσει, αναφέρει η μήνυση, και προσπάθησε να της αφαιρέσει το εσώρουχο.

Εκείνη ούρλιαξε και έτρεξε προς το μπάνιο, ρίχνοντας κάτω τον ηθοποιό, αλλά εκείνος την ακινητοποίησε με το σώμα του σπρώχνοντάς την στον τοίχο, σύμφωνα με την καταγγελία. Ο ηθοποιός φέρεται να την ανάγκασε να αγγίξει το μόριό του, ενώ εκείνη αρνήθηκε λεκτικά, και στη συνέχεια αυνανίστηκε.

«Τρομοκρατημένη, η κα. Jonasson έκλεισε τα μάτια της, προσπαθώντας να αποστασιοποιηθεί από τη σεξουαλική επίθεση και να αποφύγει να τον εξοργίσει», αναφέρει η μήνυση.

Λίγες ώρες μετά την υποτιθέμενη επίθεση από τον Diesel, η Jonasson έλαβε ένα τηλεφώνημα από την αδελφή του Diesel, Samantha Vincent, με το οποίο τερματίστηκε η σχέση εργασίας της, παρά το γεγονός ότι είχε λάβει επαίνους για τη δουλειά της, σύμφωνα με τη μήνυση.

«Το μήνυμα ήταν σαφές. Η κα. Jonasson απολύθηκε επειδή αντιστάθηκε θαρραλέα στη σεξουαλική επίθεση του Vin Diesel. Ο Vin Diesel θα προστατευόταν και η σεξουαλική του επίθεση θα συγκαλυπτόταν», αναφέρεται στη μήνυση.

Η Jonasson συνέχισε να εργάζεται στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, αλλά δεν μίλησε από φόβο μήπως εξοστρακιστεί από μια βιομηχανία του θεάματος, η οποία «προστατεύει ισχυρούς άνδρες και φιμώνει τους επιζώντες…». Αποφάσισε να μιλήσει, αφού αισθάνθηκε ενδυναμωμένη από τα κινήματα #MeToo και Time's Up καθώς και από τη νέα νομοθεσία, αναφέρει η μήνυση.

Πηγή: skai.gr

