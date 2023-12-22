Ο Τζο Μπάιντεν έδωσε χάρη σε χιλιάδες καταδικασθέντες για χρήση μαριχουάνας

Ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έδωσε χάρη σε χιλιάδες ανθρώπους που καταδικάστηκαν για χρήση και απλή κατοχή μαριχουάνας σε ομοσπονδιακά εδάφη και στην περιφέρεια της Κολούμπια, δήλωσε ο Λευκός Οίκος σήμερα, Παρασκευή με σκοπό να διορθώσει τις φυλετικές ανισότητες στο δικαστικό σύστημα.

Ο Μπάιντεν έδωσε επίσης χάρη σε 11 άτομα που εκτίουν αυτό που ο Λευκός Οίκος αποκάλεσε «δυσανάλογα μεγάλες» ποινές για αδικήματα για μη βίαια ναρκωτικά.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, οι ενέργειές του θα βοηθήσουν να γίνει πραγματικότητα η «υπόσχεση ίσης δικαιοσύνης».

«Τα ποινικά μητρώα για χρήση και κατοχή μαριχουάνας έχουν επιβάλει περιττά εμπόδια στην απασχόληση, τη στέγαση και τις ευκαιρίες εκπαίδευσης», είπε ο Μπάιντεν. «Πολλές ζωές έχουν χαθεί λόγω της αποτυχημένης προσέγγισής μας στη μαριχουάνα. Είναι καιρός να διορθώσουμε αυτά τα λάθη» υπογράμμισε.

Ο Μπάιντεν επανέλαβε την έκκλησή του προς τους κυβερνήτες και τους τοπικούς ηγέτες να λάβουν παρόμοια μέτρα για να διαγράψουν τις καταδίκες για μαριχουάνα.

«Όπως κανείς δεν πρέπει να βρίσκεται σε μια ομοσπονδιακή φυλακή αποκλειστικά λόγω χρήσης ή κατοχής μαριχουάνας, κανείς δεν πρέπει να βρίσκεται σε τοπική ή κρατική φυλακή για αυτόν τον λόγο», κατέληξε ο Μπάιντεν.

