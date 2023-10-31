Δοκιμάζονται σκληρά οι 2,4 εκατομμύρια κάτοικοι της Γάζας, οι οποίοι υποβάλλονται σε αδιάκοπους βομβαρδισμούς και από τις 9 Οκτωβρίου σε μια «πλήρη πολιορκία» με διακοπή των παραδόσεων νερού, τροφίμων και ηλεκτρικού.

«Η χούφτα των οχηματοπομπών που πήραν άδεια να περάσουν από τη Ράφα δεν είναι τίποτα σε σχέση με τις ανάγκες των πάνω από 2 εκατομμύρια ανθρώπων που είναι παγιδευμένοι στη Γάζα» κατήγγειλε ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) Φιλίπ Λαζαρινί.

Ο ίδιος ζήτησε μια «άμεση ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός, η οποία έχει γίνει ζήτημα ζωής ή θανάτου για εκατομμύρια ανθρώπους».

Το ενδεχόμενο αυτό έχει αποκλειστεί κατηγορηματικά από τον Νετανιάχου. «Οι εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός είναι εκκλήσεις για να παραδοθούμε στη Χαμάς. Αυτό δεν θα συμβεί», τόνισε.

Για την Ουάσιγνκτον, σύμμαχο του Ισραήλ, μια κατάπαυση του πυρός δεν είναι «η σωστή απάντηση προς το παρόν», δήλωσε ο Τζον Κίρμπι, εκπρόσωπος του αμερικανικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, ο οποίος έκανε μάλλον λόγο για «ανθρωπιστικές παύσεις».

Τόνοι βοήθειας παραμένουν αποκλεισμένοι

Τόνοι βοήθειας συσσωρεύονται στο μεθοριακό πέρασμα της Ράφα που χωρίζει την Αίγυπτο από τη Γάζα, περιμένοντας να επιθεωρηθούν από το Ισραήλ, σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο που ζήτησε να μην κατονομασθεί.

Μόνο 117 φορτηγά με βοήθεια έχουν φθάσει από τις 21 Οκτωβρίου στη Γάζα, η οποία υποβάλλεται σε ισραηλινό αποκλεισμό ήδη από το 2007 και την ανάληψη της εξουσίας από τη Χαμάς, σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση του ΟΗΕ χθες, Δευτέρα, το πρωί. Το όργανο του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας που επιβλέπει τις πολιτικές δραστηριότητες στα Παλαιστινιακά Εδάφη, το COGAT, ανακοίνωσε σήμερα πως άλλα 39 φορτηγά έφθασαν χθες.

Η Χαμάς υποστηρίζει πως 8.306 άνθρωποι, οι περισσότεροι άμαχοι, έχουν σκοτωθεί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς από τις 7 Οκτωβρίου. «Σχεδόν 70% των ανθρώπων που έχουν σκοτωθεί είναι παιδιά και γυναίκες. Δεν μπορεί να πρόκειται για 'παράπλευρες απώλειες'», δήλωσε εκφράζοντας τη λύπη του ο Λαζαρινί.

Καταφύγιο αμάχων τα νοσοκομεία

Η κατάσταση των νοσοκομείων προκαλεί επίσης ανησυχία, καθώς χιλιάδες άμαχοι έχουν καταφύγει σ' αυτά.

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος έκανε σήμερα λόγο για νέα πλήγματα στις παρυφές του νοσοκομείου Αλ-Κουντς. «Το κτίριο σείεται και οι εκτοπισμένοι άμαχοι, καθώς και οι ομάδες που εργάζονται φοβούνται και πανικοβάλλονται», έγραψε στο X.

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί νοσοκομεία για να κρύψει όπλα ή μαχητές, κάτι που το ισλαμιστικό κίνημα διαψεύδει.

Στη Γάζα, οι γιατροί «κάνουν επεμβάσεις ακόμη και στο πάτωμα» και καισαρικές ή «ακρωτηριασμούς παιδιών χωρίς αναισθησία» λόγω έλλειψης φαρμάκων, κατήγγειλαν χθες, Δευτέρα, οι Γιατροί του Κόσμου (MDM).

Λόγω της έλλειψης πόσιμου νερού, «οι άνθρωποι πίνουν νερό της θάλασσας, οι άνθρωποι της ομάδας μου έχουν διάρροιες, τα παιδιά τους μέσα σε μερικές ημέρες θα έχουν αφυδατωθεί», πρόσθεσε ο αντιπρόεδρος αυτής της μη κυβερνητικής οργάνωσης Ζαν-Φρανσουά Κορτί.

