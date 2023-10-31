Κίνηση στους δρόμους: Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Πού υπάρχουν προβλήματα αυτή την ώρα:

Στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Φυλής προς κόμβο Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το ύψος του Γέρακα προς τον κόμβο Μεταμόρφωσης

Στα δύο ρεύματα του Κηφισού ανάμεσα στο Περιστέρι και τους Αγίους Αναργύρους

Στα δύο δύο ρεύματα της Ληφισίας ανάμεσα στους Αμπελοκήπους και σοτν Κηφισού

Πηγή: skai.gr

