Κίνηση στους δρόμους: Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης
Πού υπάρχουν προβλήματα αυτή την ώρα:
- Στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Φυλής προς κόμβο Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το ύψος του Γέρακα προς τον κόμβο Μεταμόρφωσης
- Στα δύο ρεύματα του Κηφισού ανάμεσα στο Περιστέρι και τους Αγίους Αναργύρους
- Στα δύο δύο ρεύματα της Ληφισίας ανάμεσα στους Αμπελοκήπους και σοτν Κηφισού
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.