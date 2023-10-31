Λογαριασμός
Κίνηση στους δρόμους: Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Ποιους δρόμους να αποφύγετε

κίνηση

Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Πού υπάρχουν προβλήματα αυτή την ώρα:

  • Στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Φυλής προς κόμβο Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το ύψος του Γέρακα προς τον κόμβο Μεταμόρφωσης
  • Στα δύο ρεύματα του Κηφισού ανάμεσα στο Περιστέρι και τους Αγίους Αναργύρους
  • Στα δύο δύο ρεύματα της Ληφισίας ανάμεσα στους Αμπελοκήπους και σοτν Κηφισού
