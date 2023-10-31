Λογαριασμός
Ομηρία στην Ιαπωνία: Ενοπλος ταμπουρώθηκε σε ταχυδρομείο

«Ένας άνθρωπος συνέλαβε ομήρους και οχυρώθηκε σε ταχυδρομείο» στην πόλη Ουαράμπι, ανακοίνωσαν οι δημοτικές αρχές

ιαπωνια αστυνομια

Ένας πιθανόν οπλισμένος άνδρας κρατά τουλάχιστον έναν όμηρο σε ταχυδρομείο στον νομό Σάιταμα, βορειοδυτικά του Τόκιο, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Γύρω στις 14:15 τοπική ώρα σήμερα (07:15 ώρα Ελλάδος) «ένας άνθρωπος συνέλαβε ομήρους και οχυρώθηκε σε ταχυδρομείο" στην πόλη Ουαράμπι, ανακοίνωσαν οι δημοτικές αρχές της στον ιστότοπό τους.

Όπως διευκρινίζουν, ο άνδρας έχει στην κατοχή του «αντικείμενο που μοιάζει με πυροβόλο όπλο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ιαπωνία
