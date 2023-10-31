Ομηρία στην Ιαπωνία: Ενοπλος ταμπουρώθηκε σε ταχυδρομείο

Ένας πιθανόν οπλισμένος άνδρας κρατά τουλάχιστον έναν όμηρο σε ταχυδρομείο στον νομό Σάιταμα, βορειοδυτικά του Τόκιο, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Γύρω στις 14:15 τοπική ώρα σήμερα (07:15 ώρα Ελλάδος) «ένας άνθρωπος συνέλαβε ομήρους και οχυρώθηκε σε ταχυδρομείο" στην πόλη Ουαράμπι, ανακοίνωσαν οι δημοτικές αρχές της στον ιστότοπό τους.

Όπως διευκρινίζουν, ο άνδρας έχει στην κατοχή του «αντικείμενο που μοιάζει με πυροβόλο όπλο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.