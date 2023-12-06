Κλιμάκωση στη Νότια Αμερική, καθώς ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νίκολας Μαδούρο κινητοποιεί τον στρατό, ανακοινώνοντας την προσάρτηση του Εσεκίμπο, μιας περιοχής που ανήκει στη Γουιάνα.

Μέσω νόμου που ανακοινώθηκε την Τρίτη, η Βενεζουέλα θα δημιουργήσει μια νέα επαρχία ή κράτος στο Εσεκίμπο, έχοντας ήδη ορίσει προσωρινή αρχή: τον υποστράτηγο Αλέξις Ροντρίγκεζ Καμπέλο.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, τρεις ημέρες μετά το δημοψήφισμα στη χώρα του όπου πάνω από το 95% όσων ψήφισαν ενέκριναν την προσάρτηση της περιοχής, διεμήνυσε πως θα προχωρήσει στον σχεδιασμό του.

Ordené de manera inmediata publicar y a llevar a todas las escuelas, liceos, Consejos Comunales, establecimientos públicos, universidades y en todos los hogares del país el nuevo Mapa de Venezuela con nuestra Guayana Esequiba. ¡Este es nuestro mapa amado! pic.twitter.com/qliW31Lyb9 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) December 6, 2023

Σε τηλεοπτική του εμφάνιση την Τρίτη, ο Μαδούρο παρουσίασε έναν νέο επίσημο χάρτη της Βενεζουέλας με ενσωματωμένο το Εσεκίμπο. Νωρίτερα, ο Μαδούρο είχε στείλει στρατιωτικό απόσπασμα στο Πουέρτο Μπαρίμα, κοντά στα όρια της περιοχής που διεκδικείται.

Το Εσεκίμπο είναι μια περιοχή πλούσια σε πετρέλαιο και, όπως αναφέρει το BBC σε δημοσίευμά του, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας διέταξε την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία να εκδώσει άδειες εξόρυξης στην περιοχή, ενώ o νέος νόμος θα καταστήσει την περιοχή τμήμα της χώρας του.

Πηγή: skai.gr

