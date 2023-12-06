IDF: «Σπάσαμε» τις άμυνες της Χαμάς σε όλη τη Γάζα - Στόχος μας να βρούμε και να σκοτώσουμε τον Σινουάρ

Ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού Αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι ανακοίνωσε ότι ο στρατός "έσπασε" την άμυνα της Χαμάς στη Σετζάγια και την Τζαμπαλίγια στη βόρεια Γάζα, καθώς και στη Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας, μια εξέλιξη που είχε ανακοινωθεί νωρίτερα από τους IDF.

«Τις τελευταίες 48 ώρες, στη Τζαμπαλίγια, στη Σετζάγια και στην Χαν Γιουνίς, παραβιάσαμε τις γραμμές άμυνας. Οι τρομοκράτες βγαίνουν από το υπόγειο και πολεμούν τις δυνάμεις μας. Και οι δυνάμεις μας κερδίζουν σε μάχες εκ του συστάδην. Έχουν το πάνω χέρι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με δηλώσεις του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος είπε ότι τα στρατεύματα του Ισραηλινού Στρατού περικυκλώνουν το σπίτι του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, ο Χαγκάρι σημείωσε ότι «το σπίτι του Σινουάρ είναι η περιοχή Χαν Γιουνίς» — αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν έχει περικυκλωθεί κανένα συγκεκριμένο κτίριο που να χρησιμοποιείται ως κατοικία του Σινουάρ.

«Ο Σινουάρ δεν είναι πάνω από το έδαφος, είναι κάτω από το έδαφος. Δεν θα εξηγήσω πού ακριβώς και τι γνωρίζουμε. Η δουλειά μας είναι να φτάσουμε στον Σινουάρ και να τον σκοτώσουμε», τόνισε ο Χαγκάρι.

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι η 98η Μεραρχία της ηγείται της χερσαίας επίθεσης κατά της Χαμάς στη νότια Λωρίδα της Γάζας, κατά την οποία στρατεύματα έχουν περικυκλώσει την Χαν Γιουνίς και αρχίζουν να επιχειρούν σε αυτήν.

Η 98η Μεραρχία αποτελείται από δυνάμεις αλεξιπτωτιστών —τόσο από τον μόνιμο στρατό όσο και από τις εφεδρείες— καθώς και από την Ταξιαρχία Καταδρομών και ένα επίλεκτο σύνταγμα πυροβολικού. Η είσοδος της 98ης Μεραρχίας στη Γάζα σημαίνει ότι υπάρχουν τώρα τέσσερις μεραρχίες των IDF που επιχειρούν στη Λωρίδα. Οι άλλες είναι η 162η, η 36η και η 252η μεραρχία, που επιχειρούν στον θύλακα εδώ και αρκετές εβδομάδες.

