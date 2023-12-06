Tρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς στο κέντρο των Βρυξελλών, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες βελγικών ΜΜΕ. Ένας από τους τραυματίες έχει δεχθεί σφαίρα στο πόδι.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές της αστυνομίας, φαίνεται ότι το περιστατικό ήταν αποτέλεσμα ξεκαθαρίσματος λογαριασμών, και όχι τρομοκρατική ενέργεια.

«Λάβαμε μια αναφορά για πυροβολισμούς που σημειώθηκε στη λεωφόρο ντε λα Τοισόν ντ’ορ γύρω στις 7:30 μ.μ. (σ.σ τοπική ώρα)», δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Ίλσε Βαν ντε Κίρ. «Οι υπηρεσίες μας έφθασαν αμέσως επί τόπου. Υπάρχουν τρεις τραυματίες. Έχει τοποθετηθεί περίμετρος».

Ο δράστης, ή οι δράστες, του πυροβολισμού είχαν διαφύγει όταν έφτασε η αστυνομία.

