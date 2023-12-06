Ο Βρετανός υπουργός Μετανάστευσης Ρόμπερτ Τζένρικ δήλωσε σήμερα ότι παραιτήθηκε από τη θέση αυτή γιατί το σχέδιο νόμου έκτακτης ανάγκης της κυβέρνησης που στοχεύει να θέσει σε λειτουργία το πρόγραμμα απέλασης μεταναστών της Ρουάντα δεν είναι αρκετές εκτενές.

"Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη να θέτει τα ζωτικά εθνικά μας συμφέροντα πάνω από τις άκρως αμφισβητούμενες ερμηνείες του διεθνούς δικαίου", είπε στην επιστολή παραίτησής του προς τον πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ, την οποία ανάρτησε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

"Δεν είμαι σε θέση να υποβάλω το προτεινόμενο νομοσχέδιο στη Βουλή των Κοινοτήτων, καθώς δεν πιστεύω ότι μας παρέχει τις καλύτερες πιθανές πιθανότητες επιτυχίας", ανέφερε.

"Με μεγάλη μου λύπη έγραψα στον πρωθυπουργό για να του υποβάλω την παραίτησή μου από υπουργός Μετανάστευσης. Δεν μπορώ να παραμείνω στη θέση μου καθώς διαφωνώ βαθύτατα με την κατεύθυνση της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης", έγραψε ο Τζένρικ στο Χ.

Το νομοσχέδιο που θα παρουσιαστεί στο κοινοβούλιο την Πέμπτη θα επιτρέπει να χαρακτηριστεί η Ρουάντα "ασφαλής χώρα" για την αποστολή αιτούντων άσυλο που φθάνουν παράνομα στο βρετανικό έδαφος, και αφού το βρετανικό ανώτατο δικαστήριο έκρινε παράνομο το σχέδιο απέλασης που είχε καταρτίσει το Λονδίνο.

Ο Ρόμπερτ Τζένρικ απουσίαζε αργά το απόγευμα όταν ο υπουργός Εσωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι παρουσίασε το νομοσχέδιο στους βουλευτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

