Να εισβάλει στο έδαφος της Γουιάνας, μιας μικρής χώρας που όμως είναι πλούσια σε πετρελαϊκά κοιτάσματα, επιδιώκει ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νίκολας Μαδούρο μέσω δημοψηφίσματος. Ζητά από τους συμπολίτες του να προσέλθουν στην κάλπη δίνοντας την έγκρισή τους.



Ο Μαδούρο έχει κατηγορήσει τη Γουιάνα –μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους διεθνείς πετρελαϊκούς γίγαντες– ότι συνωμότησαν για να ληστέψουν τη γη της από τη Βενεζουέλα μέσω «νόμιμης αποικιοκρατίας».

Πηγή: skai.gr

Το νέο κράτος που οραματίζεται ο Μαδούρο θα λάμβανε το όνομα «Guayana Esequiba». Η Γουιάνα επισημαίνει ότι η συμφωνία του 1899 που λήφθηκε από διεθνείς διαιτητές και καθόρισε τα σημερινά σύνορα μεταξύ των δύο χωρών έχει νομική ισχύ και δεσμευτική ισχύ.Ο υπουργός Εξωτερικών της Γουιάνας -της μοναδικής αγγλόφωνη περιοχή της Λατινικής Αμερικής- Χιου Χίλτον Τοντ σχολίασε ότι η γειτονική Βενεζουέλα βρίσκεται «στη λάθος πλευρά της ιστορίας», με τη διεθνή ανησυχία για νέα εστία αστάθειας να εντείνεται.Με τη Βενεζουέλα απομονωμένη, η Γουιάνα αναζητά υποστήριξη στους συμμάχους της στην Καραϊβική Κοινότητα (Caricom) και στην Κοινοπολιτεία.Ενόψει μιας επίσκεψης αξιωματούχων του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας αυτή την εβδομάδα, ο αντιπρόεδρος της Γουιάνας Μπάρατ Τζάγκντεο είπε ότι μικρή χώρα έχει αρχίσει να εξετάζει το ενδεχόμενο«Οποιοσδήποτε από τους διεθνείς εταίρους μας στον δημοκρατικό ελεύθερο κόσμο θα θέλει να υποστηρίξει την υπόθεση της Γουιάνας, επειδή πάντα ακολουθούσαμε τους κανόνες, τις διαδικασίες και τις αρχές. Η Βενεζουέλα κάνει το αντίθετο. Βρίσκονται στη λάθος πλευρά του διεθνούς δικαίου και βρίσκονται στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Δεν έχουν φίλους και συνεργάτες στον δρόμο που ακολουθούν», είπε ο Τοντ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.