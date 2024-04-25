Ξεκίνησε σήμερα το πρωί η πιλοτική φάση εφαρμογής του «εισιτηρίου εισόδου στην Βενετία». Το «εισιτήριο» κοστίζει 5 ευρώ, ποσό το οποίο πρέπει να καταβάλουν όσοι επισκέπτονται την Γαληνοτάτη για ημερήσια εκδρομή και φτάνουν στην πόλη πριν από τις 4 το απόγευμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έκανε γνωστά ο δήμος της Βενετίας, για την σημερινή ημέρα έχουν κάνει «κράτηση» στο σάιτ www.cda.ve.it πάνω από 80.000 άτομα. Η συντριπτική πλειοψηφία, όμως, εξαιρείται από την πληρωμή, αφού μόνον επτά χιλιάδες κατέβαλαν τον φόρο εισόδου.

Υπάλληλοι εταιριών, που συνεργάζονται με τον δήμο, πραγματοποιούν ελέγχους στους επισκέπτες που φτάνουν, κυρίως στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης. Ο δήμαρχος Λουίτζι Μπρουνιάρο έχει τονίσει ότι «πρόκειται για μέτρο που δεν αποσκοπεί στην ουσιαστική οικονομική ενίσχυση των ταμείων της πόλης, αλλά στην ρύθμιση, κατά το δυνατόν, του μαζικού τουρισμού» και ότι «οι όποιοι έλεγχοι θα γίνουν με ευγενικό και φιλικό τρόπο προς τους επισκέπτες».

Πρόκειται για το πρώτο πείραμα αυτού του είδους σε ολόκληρο τον κόσμο και από τα αποτελέσματα της πρώτης αυτής περιόδου θα εξαρτηθεί αν το «εισιτήριου εισόδου» θα συνεχίσει να ισχύει στο μέλλον και σε ποιες ακριβώς περιόδους του χρόνου.

Ωστόσο, από την πληρωμή του εισιτηρίου εξαιρούνται οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Βενετίας, οι φοιτητές, όσοι μεταβαίνουν στην πόλη για λόγους εργασίας και υγείας, αλλά και οι τουρίστες που διανυκτερεύουν σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα σπίτια ή δωμάτια. Βάσει του κανονισμού, το πρόστιμο για όποιον οφείλει να έχει εισιτήριο, αλλά δεν το έχει εκδώσει, ανέρχεται σε 300 ευρώ, αλλά κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής του σχεδίου οι αρχές έχουν δηλώσει πως θα τηρήσουν ελαστικη στάση.

Η πειραματική αυτή φάση αφορά την περίοδο μέχρι τα τέλη Ιουνίου με συνολικά 30 ημέρες εφαρμογής του πιλοτικού σχεδίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

