Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Σε «σοβαρή κατάσταση» βρίσκονται δύο από τα πέντε στρατιωτικά άλογα τα οποία ανέτρεψαν το πρωί της Τετάρτης τους αναβάτες τους και επί δύο ώρες έτρεχαν ανεξέλεγκτα σε δρόμους του κεντρικού Λονδίνου.

Ο υφυπουργός Άμυνας Τζέιμς Κάρτλιτζ δήλωσε πως ενώ τρία από τα άλογα είναι καλά στην υγεία τους, τα δύο «είναι σε σχετικά σοβαρή κατάσταση και θα τα παρακολουθούμε - είναι σοβαρά αλλά ακόμα ζωντανά».

Είπε επίσης πως τα ονόματα αυτών των δύο αλόγων είναι Vida και Quaker.

Moment escaped Household Cavalry horses rampage through London pic.twitter.com/P5p4whYlXl — Daily Mail Online (@MailOnline) April 24, 2024

Η διοίκηση του Ιππικού του Βασιλικού Οίκου στο οποίο ανήκουν τα άλογα ανακοίνωσε πως η αντίδρασή τους προκλήθηκε επειδή τρόμαξαν από τον ήχο οικοδομικών εργασιών «ακριβώς δίπλα τους» στο σημείο της πόλης όπου είχαν βγει για άσκηση ρουτίνας. Συγκεκριμένα πιστεύεται ότι τρόμαξαν όταν οι χτίστες έριξαν από ύψος κάποια μπάζα.

Κατά τη διάρκεια του συμβάντος υπήρξαν και τέσσερις τραυματισμοί, με κάποιους από τους αναβάτες στρατιώτες να μεταφέρονται προληπτικά σε νοσοκομείο.

Βίντεο και φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν τα άλογα να τρέχουν και τουλάχιστον ένα να είναι αιμόφυρτο. Τα τραύματα των αλόγων προκλήθηκαν από συγκρούσεις τους με διερχόμενα οχήματα, ένα ταξί και ένα τουριστικό διώροφο λεωφορείο.

Πηγή: skai.gr

