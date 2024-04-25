Στην εφαρμογή της χρέωσης εισόδου για τους ημερήσιους τουρίστες προχωράει από σήμερα η Βενετία, με τις Αρχές να κατηγορούνται τώρα ότι έχουν μετατρέψει τη διάσημη πόλη με τα υπέροχα κανάλια της σε «θεματικό πάρκο».

Η Βενετία είναι η πρώτη μεγάλη πόλη στον κόσμο που εφαρμόζει ένα τέτοιο σχέδιο. Η χρέωση των 5 ευρώ, αποσκοπεί στην προστασία της παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco από τις επιπτώσεις του υπερβολικού τουρισμού, αποτρέποντας τους ημερήσιους ταξιδιώτες, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Luigi Brugnaro.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει η ιστοσελίδα Guardian, αρκετές επιτροπές και σύλλογοι έχουν προγραμματίσει για σήμερα Πέμπτη διαμαρτυρίες, με το επιχείρημα ότι το τέλος εισόδου δε θα κάνει τίποτα για την επίλυση του ζητήματος.

«Μπορώ να σας πω ότι σχεδόν ολόκληρη η πόλη είναι εναντίον», ισχυρίστηκε ο Matteo Secchi, ο οποίος ηγείται της Venessia.com, μιας ακτιβιστικής ομάδας που απαρτίζεται από κατοίκους της Βενετίας.

«Δεν μπορείς να επιβάλεις εισιτήριο σε μια πόλη, το μόνο που κάνουν είναι να το μεταμορφώσουν σε θεματικό πάρκο. Αυτή είναι μια κακή εικόνα για τη Βενετία… Δηλαδή, αστειευόμαστε;»

Το εισιτήριο εισόδου, το οποίο απαιτείται μόνο για την πρόσβαση στο ιστορικό κέντρο της Βενετίας, είναι διαθέσιμο μέσω διαδικτύου και θα ισχύσει για 29 ημέρες όπου η Βενετία βρίσκεται σε αιχμή, κυρίως Σαββατοκύριακα. Η υψηλή τουριστική περίοδος για την Βενετία είναι μεταξύ 25 Απριλίου και 14 Ιουλίου.

Οι κάτοικοι, οι μετακινούμενοι, οι φοιτητές και τα παιδιά κάτω των 14 ετών εξαιρούνται, όπως και οι τουρίστες που διανυκτερεύουν.

Οι ημερήσιοι ταξιδιώτες θα πρέπει να αγοράσουν το εισιτήριό τους μέσω Διαδικτύου και στη συνέχεια θα τους δοθεί ένας κωδικός QR. Όσοι δεν έχουν εισιτήριο θα μπορούν να αγοράσουν ένα εισιτήριο κατά την άφιξη. Όσοι δεν έχουν εισιτήριο κινδυνεύουν με πρόστιμα μεταξύ 50 και 300 ευρώ.

Το συμβούλιο της Βενετίας ανέφερε ότι 5.500 άτομα είχαν κλείσει εισιτήριο για τις 25 Απριλίου, εθνική εορτή στην Ιταλία , φέρνοντας 27.500 ευρώ στα ταμεία της πόλης την πρώτη μέρα. Αν και ο Brugnaro έχει αρνηθεί ότι είναι μια πρωτοβουλία που βγάζει χρήματα, έχει υποσχεθεί να μειώσει τους τοπικούς φόρους για τους κατοίκους, εάν το πρόγραμμα είναι επιτυχές.

Η Federica Toninello, η οποία ηγείται της ASC, μιας ένωσης για τη στέγαση, είπε: «Πιστεύουν ότι αυτό το μέτρο θα λύσει το πρόβλημα, αλλά δεν έχουν κατανοήσει πραγματικά τις συνέπειες του μαζικού τουρισμού σε μια πόλη όπως η Βενετία.

«Για αρχή, τα 5 ευρώ δεν θα κάνουν τίποτα για να αποτρέψουν τους ανθρώπους. Αλλά οι ημερήσιοι ταξιδιώτες δεν είναι το θέμα, πράγματα όπως η έλλειψη οικονομικά προσιτών κατοικιών είναι… αυτό που χρειαζόμαστε είναι πολιτικές για να βοηθήσουμε τους κατοίκους, για παράδειγμα, να θέσουμε κανόνες για να περιορίσουμε πράγματα όπως η Airbnb».

