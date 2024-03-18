Βέλγιο: Νεκρός ένας αστυνομικός σε αιματηρή συμπλοκή με διακινητές όπλων και ναρκωτικών

Ένας αστυνομικός σκοτώθηκε σήμερα στο Σαρλερουά, στο νότιο Βέλγιο, κατά τη διάρκεια έρευνας σε υπόθεση διακίνησης όπλων και ναρκωτικών.

Ο ύποπτος τραυματίστηκε επίσης θανάσιμα κατά την ανταλλαγή πυρών ενώ δύο άλλοι αστυνομικοί τραυματίστηκαν και η κατάσταση του ενός θεωρείται κρίσιμη.

Όπως ανέφερε ο εισαγγελέας του Σαρλερουά Βενσάν Φιας, τα γεγονότα εξελίχθηκαν γύρω στις 6.30 το πρωί, όταν μια ομάδα των ειδικών δυνάμεων της ομοσπονδιακής αστυνομίας πήγε να ερευνήσει το σπίτι του υπόπτου. Ο τελευταίος «υποδέχτηκε» τους αστυνομικούς με το όπλο στο χέρι και «κυριολεκτικά άδειασε τον γεμιστήρα», κρυμμένος πίσω από μια πόρτα.

Ο ένας από τους αστυνομικούς σκοτώθηκε επί τόπου. Στο σημείο στάλθηκαν ενισχύσεις για να μπορέσουν να μπουν στο σπίτι. Ο ύποπτος βρέθηκε τραυματισμένος μέσα στο σπίτι και υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε.

Ο εισαγγελέας ανέφερε ότι οι αστυνομικοί ενεργούσαν στο πλαίσιο μιας έρευνας για «σύσταση συμμορίας, διακίνηση ναρκωτικών, λαθρεμπόριο οχημάτων και όπλων».

Ο πρωθυπουργός του Βελγίου Αλεξάντερ Ντε Κρο και οι υπουργοί Εσωτερικών και Δικαιοσύνης εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του 36χρονου αστυνομικού που σκοτώθηκε.

«Αυτή είναι μια μαύρη ημέρα για τη βελγική αστυνομία» σχολίασε ο Ερίκ Σνεκ, ο ασκών χρέη διευθυντή της ομοσπονδιακής αστυνομίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

