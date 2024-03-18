Καπνός και λάβα, σε έντονο πορτοκαλί χρώμα, εξακολουθούν να βγαίνουν από το ηφαίστειο που εξερράγη το Σάββατο στην Ισλανδία, για τέταρτη φορά από τον Δεκέμβριο.

Η ενεργοποίηση του ηφαιστείου στην χερσόνησο Ρέικιανες, κοντά στην πρωτεύουσα Ρέικιαβικ, είναι η έβδομη από το 2021. Τότε εξερράγη και πάλι, έπειτα από 800 χρόνια που παρέμενε αδρανές.

Τα τεχνητά εμπόδια κατάφεραν να απομακρύνουν με επιτυχία τη λάβα από σημαντικές υποδομές, όπως το εργοστάσιο παραγωγής γεωθερμικής ενέργειας του Σβάρτσενγκι, και την πόλη Γκρίνταβικ.

Πλάνα που μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση RUV δείχνουν ένα ποτάμι λάβας να κυλάει σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων από την πόλη η οποία εκκενώθηκε τον Νοέμβριο και ξανά τον Φεβρουάριο.

«Οι άμυνες του Γκρίνταβικ απέδειξαν την αξία τους (…) κατεύθυναν τη λάβα προς την καθορισμένη περιοχή», ανέφερε η τοπική εταιρεία κοινής ωφέλειας HS Orka.

Οι ροές λάβας συνεχίζονται με σταθερό ρυθμό και σήμερα και είναι πολύ νωρίς για να προβλεφθεί πότε θα τελειώσει, δήλωσε στη RUV ο Μάγκνους Τούμι Γκούντμουντσον, καθηγητής γεωφυσικής στο Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας.

Οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι οι υποδομές και ένα κοντινό ψαροχώρι είναι προς το παρόν ασφαλή.

Το μάγμα είχε συσσωρευτεί υπογείως μετά την τελευταία έκρηξη τον Φεβρουάριο, με αποτέλεσμα οι αρχές να προειδοποιήσουν για μια επικείμενη έκρηξη.

Το Σάββατο εξέδωσαν προειδοποίηση μόλις 15 λεπτά προτού τα σιντριβάνια λιωμένων πετρωμάτων αρχίσουν να ανεβαίνουν προς την επιφάνεια από μια ρωγμή μήκους 3 χιλιομέτρων, περίπου στο ίδιο μέγεθος και στο ίδιο σημείο με την έκρηξη του Φεβρουαρίου.

Η έκρηξη του Φεβρουαρίου διήρκεσε λιγότερο από δύο ημέρες, ενώ το 2021 η ηφαιστειακή δραστηριότητα κράτησε έξι μήνες.

Πηγή: skai.gr

