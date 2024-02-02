Η υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου, η Ατζά Λαμπίμπ, ανακοίνωσε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή πως κάλεσε την πρεσβεύτρια του Ισραήλ στις Βρυξέλλες έπειτα από βομβαρδισμούς οι οποίοι «κατέστρεψαν» τα γραφεία της βελγικής υπηρεσίας ανάπτυξης στη Λωρίδα της Γάζας.

«Τα γραφεία της ENABEL, της βελγικής υπηρεσίας ανάπτυξης, στη Γάζα βομβαρδίστηκαν και καταστράφηκαν. Το να στοχοποιούνται πολιτικά κτίρια είναι απαράδεκτο» και «καλούμε την πρεσβεύτρια του Ισραήλ για να δώσει πλήρεις εξηγήσεις», ανέφερε μέσω X (του πρώην Twitter) η επικεφαλής της βελγικής διπλωματίας, διευκρινίζοντας πως ενεργεί μαζί με την υπουργό Ανάπτυξης Καρολίν Ζενέ.

Ο Ζαν Βαν Βετέρ, ο διευθυντής της ENABEL, διευκρίνισε μέσω X ότι τα γραφεία της υπηρεσίας στον παλαιστινιακό θύλακο «καταστράφηκαν ολοσχερώς χθες σε βομβαρδισμό».

«Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι (...) Ως κυβερνητική υπηρεσία που εργάζεται για το κοινό καλό στο πλαίσιο του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, δεν μπορούμε να το αποδεχθούμε αυτό», πρόσθεσε, συνοδεύοντας την ανάρτηση με δυο φωτογραφίες: η πρώτη εικονίζει το πολυώροφο κτίριο στο οποίο στεγάζονταν τα γραφεία· η δεύτερη σωρό από συντρίμμια.

Τα γραφεία της ENABEL βρίσκονταν στην οδό Βίκτωρος Ουγκό, στην κεντρική συνοικία αρ Ρίμαλ της πόλης της Γάζας.

Η πρεσβεία του Ισραήλ στο Βέλγιο δεν έχει αντιδράσει ως τώρα.

Ο ισραηλινός στρατός αρχικά επικέντρωσε τους βομβαρδισμούς και τις χερσαίες επιχειρήσεις του στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Γάζας, προτού προωθηθεί στον νότο. Πλέον οι πιο σφοδρές εχθροπραξίες διεξάγονται στην πόλη Χαν Γιούνις και στα περίχωρά της. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του πολιορκημένου παλαιστινιακού θυλάκου.

Σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (CNUCED στα γαλλικά, UNCTAD στα αγγλικά), που δόθηκε στη δημοσιότητα προχθές Τετάρτη, 37.379 κτίρια —ή χονδρικά το 18% του συνόλου στη Λωρίδα της Γάζας— υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν ολοσχερώς ως τα τέλη Νοεμβρίου εξαιτίας των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Έκτοτε, δορυφορικές φωτογραφίες υπέδειξαν πως οι καταστροφές υπερδιπλασιάστηκαν, σύμφωνα με τον Ράμι Αλάζε, οικονομολόγο της CNUCED, εκ των συγγραφέων της έκθεσης. «Νέα δεδομένα δείχνουν πως το 50% των κτιριακών δομών στη Λωρίδα της Γάζας έχει (υποστεί ζημιές ή) καταστραφεί (ολοσχερώς)», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.