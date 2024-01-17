Η βελγική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι συνελήφθησαν 22 άνθρωποι, ανάμεσά τους τρεις αστυνομικοί, στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης για την πάταξη των κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών.

Στη διάρκεια της επιχείρησης, η οποία επικεντρώθηκε στις περιοχές των Βρυξελλών και της Αμβέρσας, κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων «χρήματα και πολυτελή οχήματα». Περισσότεροι από 350 αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν για τη σύλληψη των υπόπτων, «ορισμένοι από τους οποίους ήταν δυνητικά επικίνδυνοι», αναφέρεται στην ενημέρωση των βελγικών αρχών, επισημαίνοντας ότι διενεργήθηκαν επίσης έρευνες σε αρκετές εταιρείες.

Οι ερευνητές κατάφεραν να αποκρυπτογραφήσουν πληθώρα μηνυμάτων που έστελναν μέλη του κυκλώματος μέσω της εφαρμογής Sky ECC. Ξεχώρισε η αποκάλυψη για την «εισαγωγή κοκαΐνης μέσω του λιμανού της Αμβέρσας» και η βελγική αστυνομία γνωστοποίησε πως «ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους φέρονται να σχεδίαζαν τη μεταφορά κοκαΐνης στην Αγγλία με ελικόπτερα».

Τον Δεκέμβριο ξεκίνησε στις Βρυξέλλες η δίκη περίπου 120 κατηγορουμένων για συμμετοχή σε διεθνή κυκλώματα διακίνησης κοκαΐνης και κάνναβης, η αποκάλυψη των οποίων σχετίζεται επίσης με αποκρυπτογράφηση μηνυμάτων που εστάλησαν μέσω των υπηρεσιών Encrochat και Sky ECC.

Τα τελευταία χρόνια, οι κατασχέσεις ναρκωτικών καταρρίπτουν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στο λιμάνι της Αμβέρσας, το οποίο αναδεικνύεται στην κυριότερη ευρωπαϊκή πύλη εισόδου για την κοκαΐνη που παράγεται σε χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.