Φρίκη στην Ισπανία. Η ισπανική αστυνομία συνέλαβε τρία άτομα που κατηγορούνται ότι πέταξαν στη θάλασσα μετανάστες, με αποτέλεσμα πέντε από αυτούς να πνιγούν, στα ανοιχτά του Κάδιξ, τον περασμένο Νοέμβριο.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, δύο άνδρες και μία γυναίκα συνελήφθησαν στην περιοχή του Αλγεθίρας με την κατηγορία ότι εξανάγκασαν τους μετανάστες, απειλώντας τους με ένα μαχαίρι, να πηδήξουν στη θάλασσα, σε ένα σημείο με ισχυρά ρεύματα, μολονότι γνώριζαν ότι πολλοί από αυτούς δεν ήξεραν κολύμπι.

Πιστεύεται επίσης ότι οι τρεις ύποπτοι είναι μέλη μιας εγκληματικής οργάνωσης.

Σε πλάνα που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης τον περασμένο Νοέμβριο διακρίνεται ένα φουσκωτό να κάνει κύκλους, εν μέσω θαλασσοταραχής και κάποιους που επιβαίνουν σε αυτό να σπρώχνουν άλλους στη θάλασσα. Η αστυνομία, που προέβη στις συλλήψεις αφού εντόπισε το σκάφος, ανέφερε ότι επέβαιναν τουλάχιστον 37 μετανάστες, οι οποίοι είχαν πληρώσει από 3.000 έως 12.000 ευρώ ο καθένας για να τους μεταφέρουν από την Κενίτρα του Μαρόκου στο Κάδιξ. Μολονότι δεν απέχει πολύ από το Μαρόκο, το Κάδιξ δεν είναι συνήθης προορισμός για τους μετανάστες, επειδή σε αυτήν την περιοχή του Ατλαντικού η θάλασσα είναι συχνά ταραγμένη. Επιπλέον, τα σκάφη μπορεί να εντοπιστούν εύκολα, λόγω της εγγύτητάς της με το Γιβραλτάρ, που επιτηρείται στενά.

Ο αριθμός των μεταναστών που έφτασαν στην Ισπανία με σκάφος τους πρώτους δύο μήνες του έτους τετραπλασιάστηκε (13.485) σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι. Σύμφωνα με την οργάνωση για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Walking Borders, 6.618 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα προσπαθώντας να φτάσουν στην Ισπανία το 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

