Βαλλιστικό πύραυλο εκτόξευσε σήμερα η Βόρεια Κορέα, όπως ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας, μερικές ημέρες ύστερα από τις ασκήσεις πυροβολικού με πραγματικά πυρά που πραγματοποίησε η Πιονγκγιάνγκ κοντά στα θαλάσσια σύνορα με τη Νότια Κορέα.

«Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο αγνώστων στοιχείων προς την θάλασσα» ανοιχτά της ανατολικής της ακτής, αναφέρει το μικτό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων της Νότιας Κορέας σε ανακοίνωσή του.

Βλήμα που πιστεύεται ότι είναι ο πύραυλος αυτός έχει ήδη πέσει, σύμφωνα παράλληλα με ανακοίνωση που εξέδωσε η ακτοφυλακή της Ιαπωνίας, η οποία δήλωσε επίσης ότι μπορεί να είναι βαλλιστικός πύραυλος.

Ο βορειοκορεατικός πύραυλος φαίνεται πως έπεσε εκτός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της Ιαπωνίας, μετέδωσε επίσης το ιαπωνικό δίκτυο NHK.

Οι εντάσεις στην κορεατική χερσόνησο έχουν οξυνθεί μετά την εκτόξευση από την Πιονγκγιάνγκ του πρώτου της στρατιωτικού κατασκοπευτικού δορυφόρου τον Νοέμβριο.

Τον Δεκέμβριο, η Βόρεια Κορέα ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε δοκιμή του νεότερου διηπειρωτικού βαλλιστικού της πυραύλου για να εκτιμήσει την πολεμική ετοιμότητα της πυρηνικής της δύναμης ενάντια στην αυξανόμενη εχθρότητα των ΗΠΑ, καθώς η Ουάσινγκτον και οι σύμμαχοί της άρχισαν να λειτουργούν σύστημα ανταλλαγής δεδομένων πυραύλων σε πραγματικό χρόνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

