UNRWA: Το Ισραήλ δεν θα εγκρίνει πλέον τις αυτοκινητοπομπές με τρόφιμα προς τη βόρεια Γάζα

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ ενημέρωσε τον ΟΗΕ πως δεν θα εγκρίνει πλέον τις αυτοκινητοπομπές της UNRWA που μεταφέρουν τρόφιμα προς το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

"Αυτό είναι εξοργιστικό και καθιστά σκόπιμη την παρεμπόδιση της σωτήριας βοήθειας κατά τη διάρκεια ενός λιμού που έχει προκληθεί από τον άνθρωπο. Αυτοί οι περιορισμοί πρέπει να αρθούν", δήλωσε ο επικεφαλής της UNRWA Φιλίπ Λαζαρινί στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Η UNRWA, η οποία παρέχει βοήθεια και υπηρεσίες σε Παλαιστίνιους πρόσφυγες στη Γάζα και σε όλη την περιοχή, βρίσκεται σε κρίση από τότε που το Ισραήλ κατηγόρησε δώδεκα μέλη του προσωπικού της για εμπλοκή στις επιθέσεις της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου κατά του Ισραήλ.

Οι κατηγορίες αυτές οδήγησαν τον μεγαλύτερο δωρητή της UNRWA, τις Ηνωμένες Πολιτείες, και ορισμένους άλλους να διακόψουν τη χρηματοδότηση, θέτοντας εν αμφιβόλω το μέλλον της υπηρεσίας αυτής.

Ωστόσο, άλλες χώρες όπως ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Σουηδία επανέλαβαν από τότε τη χρηματοδότησή τους.

Η UNRWA και η Αίγυπτος δήλωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι οι ισραηλινές αρχές αρνήθηκαν στον Λαζαρινί, ο οποίος βρισκόταν σε επίσκεψη στο Κάιρο, να εισέλθει στη Γάζα.

"Παρεμποδίζοντας την UNRWA να εκπληρώσει την εντολή της στη Γάζα, το ρολόι θα χτυπά πιο γρήγορα προς τον λιμό και πολλοί περισσότεροι θα πεθάνουν από την πείνα, την αφυδάτωση, την έλλειψη στέγης", πρόσθεσε ο Λαζαρινί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

